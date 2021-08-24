Подкупом избирателей назвал путинские выплаты пенсионерам по 10 000 рублей депутат заксобрания
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Подкупом избирателей назвал путинские выплаты пенсионерам по 10 000 рублей депутат заксобрания

5:54:378/24/2021Фото: © Пресс-служба заксобрания Забайкальского края
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Вместо развития экономики, Путин раздает «подачки» населению, чтобы оно проголосовало за «Единую Россию», заявил Юрий Гайдук.

Юрий Гайдук, представляющий заксобрание Забайкальского края (КПРФ)

Юрий Гайдук, возглавляющий фракцию КПРФ в Забайкальском заксобрании, выступил с осуждением инициативы президента страны Владимира Путина о единовременных выплатах, обещанных пенсионерам.

По его словам, деньги для граждан пенсионного возраста — это «прямой подкуп избирателей». Об этом сообщили в издании «Чита.ру»

- На мой взгляд, вопиющий факт, когда высшее лицо государства предлагает „Единой России“ прямой подкуп избирателей. Чтобы „Единая Россия“ после выборов сформировала программу и <можно было> выплатить пенсионерам по 10 тыс., а военнослужащим по 15 тыс. рублей. Мы считаем, что это не что иное, как подкуп избирателей. Этого не должно быть, — сказал Гайдук в эфире теледебатов на ГТРК «Чита» 24 августа.

Вместо развития экономики, Путин раздает «подачки» населению, чтобы оно проголосовало за «Единую Россию» - так заявил Гайдук.

В воскресенье, 22 августа, во время встречи президента с представителями «Единой России» Путин предложил выплатить пенсионерам по 10 тысяч рублей, а военным пенсионерам по 15 тысяч рублей, причем выплата эта будет доступна только после выборов, в случае, если за нее проголосуют в новой Государственной думе.

С 17 по 19 сентября пройдут выборы в Государственную думу РФ. В настоящее время в ГД заседают в основном представители «Единой России», которые поддержали повышение пенсионного возраста, НДС и других законов.

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