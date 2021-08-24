Единый колл-центр с 10 операторами открыли в ЦГБ Бердска

Пандемия коронавируса внесла немало сложностей в привычную жизнь. Поэтому в Бердской центральной городской больнице начала реорганизация. Ее цель - улучшение качества и оптимизация работы с населением. На базе медучреждения создан единый колл-центр, обслуживают который более 10 операторов.
Многие не по наслышке знают, что для того, чтобы попасть к врачу, нужно с самого утра приходить в поликлинику и занимать очередь. И получается, что в коридорах возле кабинет толпится огромное число людей. Теперь, чтобы записаться на приём к терапевту или узкому специалисту, на вакцинацию или диспансеризацию, не надо идти в больницу.
Нужно позвонить по единому телефону колл-центра БЦГБ - 5-56-10. Вместе с оператором пациент может выбрать удобное для него время, записаться, и совершить визит в медучреждение, минуя лишние контакты.