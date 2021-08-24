Прокуратура проверит чиновника, назвавшего россиян «ноющей кучкой дерьма»
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Прокуратура проверит чиновника, назвавшего россиян «ноющей кучкой дерьма»

7:54:128/24/2021Фото: hasisin / VK
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Советника красноярского губернатора Андрея Агафонова проверят на наличие состава правонарушения в его высказывании про граждан Красноярска из-за смога в городе.

Андрей Агафонов - чиновник из Красноярска

В прокуратуре Октябрьского района Красноярска будет проведена проверка по факту оскорбительного высказывания чиновника Агафонова в отношении граждан страны.

Советник главы администрации губернатора назвал «ноющей кучкой дерьма» россиян за то, что они жалуются на дым, который постоянно стоит в городе. О жалобе гражданина, которая поступила в прокуратуру, стало известно из заявления ведомства, на которое ссылаются РИА Новости. Должностное лицо за данное правонарушение может быть оштрафовано на сумму от 30 до 50 тысяч рублей.

- Для рассмотрения по существу и дачи ответа заявителю она направлена в прокуратуру Октябрьского района. Решение о наличии признаков состава правонарушения на данный момент не принято, — отметили в прокуратуре.

После того, как из-за смога в Красноярске высказался фигурист Алексей Ягудин, не заметивший его следов в городе, на него обрушилась волна негативных комментариев от граждан, задыхающихся от дыма.

На это за спортсмена вступился чиновник из Красноярска, который считает, что люди сами создают проблему из незначительных мелочей, на которые можно не обращать внимание. Также он назвал комментаторов «ноющей кучкой дерьма», а позже удалил оскорбительный пост.

В пресс-службе Красноярского края заявили, что мнение Агафонова, которое он распространяет в соцсетях, — его личное дело, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". Замгубернатора региона Сергей Пономаренко обещал провести с Агафоновым беседу, но заявил, что по существу вопроса он с ним солидарен.

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