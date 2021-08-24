Календарь православных праздников в сентябре 2021: Когда Рождество Пресвятой Богородицы?

Всего в сентябре 2021 года православным предстоит отметить 78 церковных праздников. Среди них даты почитания разных святых, но самыми главными в месяце будут двунадесятые праздники: 21 сентября - праздник Рождества Пресвятой Богородицы, и 27 сентября - праздник Воздвижения Креста Господня.
Помимо этих двух праздников будет отмечаться еще один великий праздник, не относящийся к двунадесятым, посвящен он Усекновению Главы Иоанна Предтечи 11 сентября. В этот праздник, также как и на Воздвижение установлены строгие однодневные посты.
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы
Этот праздник является первым в церковном году, поскольку церковное новолетие наступает каждый год 14 сентября. Христиане стали праздновать его только в пятом веке. О событиях Рождества пресвятой Девы Марии имеются записи у Иоанна Златоуста, блаженного Августина и святителя Епифана. Рассказывается, что Она родилась в семье пожилых благочестивых супругов Иоакима и Анны. Они были богатой парой, но однажды первосвященник не разрешил принести Иоакиму жертву в храме, пояснив это тем, что те, у кого нет наследников, не имеют права приносить жертвы, поскольку в те ветхозаветные времена бездетность считалась проклятием.
Иоаким очень расстроился и принял решение уйти в пустыню. Он удалился туда на 40 ней, проведя время в посте и молитве, горячо прося Господа послать ему наследника. Ему в итоге явился ангел и сообщил ему, что вскоре у него с супругой появится дочь, которая станет известна всему миру. Обрадованный муж поспешил к жене. А к Анне тоже являлся ангел с такой же вестью. Встретились супруги у Золотых врат Иерусалима и обрадовали друг друга.
По достижении трех лет Марию ввели во храм - она сама смогла подняться по ступеням храма к встречающему ее на пороге священнику Захарии. Но этому посвящен уже совсем другой праздник.
На иконе Рождества Девы Марии изображаются Анна, лежащая на ложе с повитухами вокруг, рядом Иоаким, помощницы, купающие новорожденную Марию. Со временем сюжет на иконе дополнился ангелами, Иоакимом в пустыне и прочими деталями.