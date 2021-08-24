Число жертв суррогатного алкоголя возросло до четырех: Еще четверо в больнице
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Число жертв суррогатного алкоголя возросло до четырех: Еще четверо в больнице

6:11:148/24/2021
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Лабораторными исследованиями у граждан Белоруссии подтверждено наличие в крови метанола, что говорит об употреблении жидкости, содержащей токсичное вещество.

Четверо насмерть отравились алкоголем

Число скончавшихся от отравления суррогатным алкоголем в Пудожском районе Карелии увеличилось до четырех. Еще четверо лежат в больницах республики.

"Только что стало известно, что один из двух пациентов, отравившихся суррогатами алкоголя, поступивших в Республиканскую больницу им. В.А. Баранова, умер. Всего умерло четыре человека. В стационарах получают лечение четыре человека", - передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава.

22 августа восемь жителей Белоруссии, работавшие на одном из карельских предприятийи, употребили суррогатный алкоголь.

"Лабораторными исследованиями у всех госпитализированных подтверждено наличие в крови метанола, что говорит об употреблении жидкости, содержащей токсичное вещество - метиловый спирт", - рассказали в минздраве республики 24 августа.

Региональным следственным управлением СК РФ по факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекший по неосторожности смерть двух или более лиц"). Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

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