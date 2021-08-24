Число жертв суррогатного алкоголя возросло до четырех: Еще четверо в больнице

Число скончавшихся от отравления суррогатным алкоголем в Пудожском районе Карелии увеличилось до четырех. Еще четверо лежат в больницах республики.
"Только что стало известно, что один из двух пациентов, отравившихся суррогатами алкоголя, поступивших в Республиканскую больницу им. В.А. Баранова, умер. Всего умерло четыре человека. В стационарах получают лечение четыре человека", - передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава.
22 августа восемь жителей Белоруссии, работавшие на одном из карельских предприятийи, употребили суррогатный алкоголь.
"Лабораторными исследованиями у всех госпитализированных подтверждено наличие в крови метанола, что говорит об употреблении жидкости, содержащей токсичное вещество - метиловый спирт", - рассказали в минздраве республики 24 августа.
Региональным следственным управлением СК РФ по факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекший по неосторожности смерть двух или более лиц"). Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.