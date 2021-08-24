Программу «Технопрома-2021» представил в Москве губернатор Новосибирской области Травников

В Москве 24 августа с участием представителей федеральных СМИ состоялась пресс-конференция Губернатора Андрея Травникова, посвященная проведению Международного форума технологического развития «Технопром -2021».
VIII международный форум и выставка технологического развития «Технопром» стартует уже завтра – мероприятия пройдут в гибридном формате на онлайн площадках и традиционной площадке в МВК «Новосибирск Экспоцентр» с 25 по 27 августа. Ключевая тема «Технопрома-2021» – «Научно-технологическое развитие: ответы на новые вызовы».
«Напомню, что с 2013 года благодаря уникальной повестке «Технопром» занимает прочные позиции общенациональной деловой площадки. Здесь формируются предложения по направлениям развития научно-технологической сферы, а также по конкретным проектам, решения по достижению технологического лидерства российской экономики. Число участников форума неуклонно растет. Если в 2013 году первый Технопром привлек полторы тысячи участников, то в прошлом – 2019 году – в 2020 мы форум не проводился из-за пандемии – участников было уже более 8,5 тысяч. Еще год назад такое было сложно представить, однако благодаря нашим учёным, в том числе и из Новосибирского научного центра, благодаря отечественной вакцине мы можем проводить форум в гибридном формате. На данный момент зарегистрировано для очного участия более 2 тысяч человек, 550 модераторов и спикеров примут участие очно, офлайн, 220 модераторов и спикеров – будут находится на видеосвязи. Это будут представители из 20 стран. В том числе – из Китая, Франции, Казахстана, Германии, Южной Кореи, Белоруссии, Узбекистана, Ирана. Мы прогнозируем 50 тысяч участников, в различных форматах», – отметил Губернатор Андрей Травников.
Открытие Технопрома состоится 25 августа. Сразу после него пройдет пленарное заседание. Дискуссия развернется сразу на двух площадках по двум тематическим блокам: «Цифровая трансформация науки – драйвер обеспечения лидерства России в сфере исследований и разработок» и «Технологическая трансформация как основа для перехода к «зеленой» экономике». Всего запланировано более 80 мероприятий, которые будут сгруппированы в семь тематических треков по самым актуальным направлениям научно-технологического развития. Это «Зелёные технологии для индустрии и качества жизни», «Прорывные технологии и «мегасайенс», «Цифровые технологии», «Программа научно-технологического развития. Национальная технологическая инициатива», «Венчурные инвестиции и трансфер технологий», «Кооперация науки и индустрии. Научные и научно-образовательные центры мирового уровня», «Образовательный трек». В программе также – симпозиум «Ценность и цена науки».
«Мы хотели бы использовать площадку форума для обсуждения самой актуальной повестки научно-технологического развития нашей страны. Поэтому, по согласованию с Министром науки и высшего образования РФ, во второй день форума, 26 августа, пройдет заседание комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Наука», и основным вопросом этого заседания будет рассмотрение проекта новой государственной программы научно-технологического развития России. Эта программа разрабатывается в соответствии с поручениями Президента Владимира Путина по итогам заседания Совета при Президенте по науке и образованию, прошедшего в феврале 2021 года. Уверен, что обсуждение будет интересным и актуальным, потому, что впервые за последние десятилетия поставлена задача сконцентрировать ресурсы и усилия всех отраслевых ведомств в единую программу для обеспечения технологического лидерства нашей страны в ближайшие годы», – подчеркнул Андрей Травников.
Для справки
Международный форум технологического развития «Технопром-2021» пройдет под знаком Года науки и технологий, объявленного в стране Указом Президента РФ Владимира Путина №812.
Форум является одной из крупнейших российских деловых площадок. Миссия «Технопрома-2021» – актуализация научно-технологической повестки страны и региона, целью проведения является содействие технологическому лидерству России. Ключевые задачи форума – выработка стратегических решений по повышению конкурентоспособности российской науки и промышленности в соответствии с приоритетами стратегии научно-технологического развития Российской Федерации.
Ознакомиться с программой форума «Технопром-2021», информацией о его мероприятиях, а также зарегистрироваться в качестве участника или представителя СМИ можно на его официальном сайте: форумтехнопром.рф
Горячая линия форума – 8 (800) 511-35-39