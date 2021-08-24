Песков: Выплата 10 000 рублей пока полагается только пенсионерам

В Кремле рассказали, могут ли еще какие-то категории граждан России ожидать выплат от властей страны. Дмитрий Песков отрицатель но ответил на вопрос, могут ли еще претендовать на единовременные выплаты другие граждане страны.
- Нет, в воскресенье речь шла о всех пенсионерах, военных пенсионерах различных ведомств силового блока. О других категориях сейчас речи не идет, - подчеркнул Песков.
Уже в сентябре все пенсионеры получат по 10 тысяч рублей, соответствующий указ уже подписан президентом страны, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".
Дмитрий Песков отметил, что большая часть россиян уже получила деньги, об этом не стоит забывать.
- Давайте не забывать про выплаты, которые только что прошли для большой категории граждан, имеются в виду для граждан с детьми, в разной конфигурации, это очень важно, - напомнил Песков.