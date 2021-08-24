Почему 25 августа вересковым веником изгоняют нечистую силу?
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24.08
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Почему 25 августа вересковым веником изгоняют нечистую силу?

8:20:478/24/2021Фото: piqsels
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Считалось, что сны, которые сегодня приснились, будут полезными. Из них можно было выделить полезные подсказки, способные улучшить вашу жизнь.

вереск
Вереску в этот день придавали особую силу

25 августа в православных храмах проводится день памяти святых мучеников Фотия и Аникиты. Их вместе со многими христианскими семьями сожгли в огромной печи при императоре Диоклетиане. В народе день называют Днем Святого огня или Фотий Поветренный.

Церковных традиций и запретов в этот день не существовало, однако в народе были свои занятия, принятые для этого дня. Самой главной традицией сегодня была уборка нежилых помещений во дворе. Проводился целый обряд, который был призван для того, чтобы защититься от темных сил.

Считалось, что в этот день всякие бесы могут посещать чуланы, сараи и другие помещения, где не живут люди. В неубранных таких помещениях он мог повредить себе конечности и очень обозлиться на хозяев, а потом насылает на них всякие беды и неприятности.

При уборке таких помещений обязательно всё прометали веником из вереска, а потом делали окуривание помещения при помощи ладана. На чердак при этом заходить запрещалось.

Женщины в этот день проводили другой обряд, направленный на мир в семье. Для этого нужно было на берегу водоема найти камень, намочить его в этом водоёме и молча принести и положить в своей бане. Этот камень нужно было бросить в таз с водой и при этом прочитать особую молитву.


Камень держали в бане на протяжении 3 дней, после чего его нужно было вернуть туда, откуда его принесли.

Сегодня строго запрещалось давать детям хлеб через пламя огня, иначе такой ребёнок начнет воровать и во взрослой жизни будет вором.

Также запрещалось в этот день употреблять алкоголь, устраивать шумные гулянья, выяснять отношения и ссориться с близкими и родными людьми. Считалось, что сны, которые сегодня приснились, будут полезными. Из них можно было выделить полезные подсказки, способные улучшить вашу жизнь. Особым образом старались запоминать все те слова, которые кто-то сказал в вашем сне.

Не разрешалось в это время ходить мужчинам а также отлынивать от работы.

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