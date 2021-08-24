Исчезновение восьми детей в Тюмени расследует СК после зверского убийства Насти Муравьевой
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Исчезновение восьми детей в Тюмени расследует СК после зверского убийства Насти Муравьевой

8:10:358/24/2021Фото: Pixabay
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После того, как тело убитой девочки было найдено, стало ясно, что ее долго держали, насиловали, а потом задушили. Найденные ранее пропавший были в таком же состоянии.

В СК возобновили расследование уголовного дела о пропаже детей в Тюмени

Пропажа восьми детей в Тюмени в течение нескольких лет всплыла в памяти местных жителей после исчезновения Насти Муравьевой, тело которой нашли 19 августа.

С 30 июня ребенка искали родные, волонтеры и просто неравнодушные граждане. После того, как тело убитой девочки было найдено, стало ясно, что ее долго держали, насиловали, а потом задушили, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

Некоторых детей, пропавших с 1997 года находили в подобном состоянии. Большая часть пропавших детей исчезла бесследно.

- Председатель Следственного комитета России Александр Иванович Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования случаев безвестного исчезновения детей в Тюменской области в разное время, — сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Теперь все дела о пропавших детях возобновлены и усиленно расследуются. В Тюмени под арест отправлен мужчина, которого подозревают в сексуальном насилии над мальчиком 10 лет. В правоохранительных органах его проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений, в том числе и в отношении найденной 19 августа девочки.

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