Кредит получил индустриальный парк в Бердске: Nestle построит производство кормов для кошек и собак

Новосибирская область выбрала 18 региональных проектов, на которые планируется получить бюджетные кредиты из федерального центра по ставке не более 3% годовых. В их числе проекты нового индустриального парка, комплексного развития территорий, сообщил губернатор Андрей Травников во время поездки в Москву.
"Несколько проектов - на память скажу, что их 18 - мы заявили в комиссию на отбор. В ближайшее время отмашка на их реализацию будет дана. Направления самые разные, <например>, инфраструктура под несколько инвестиционных проектов", - цитирует главу региона ТАСС.
Травников отметил проект нового индустриального парка "Южный ПЛП" под Бердском - компания Nestle открыла фабрику по производству кормов для кошек и собак, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". Власти сформировали вокруг резидента территорию для размещения будущих подобных производств, для подвода коммуникаций планируется использовать в том числе бюджетные кредиты. Напомним, что компания набирает сотрудников среди бердчен.
Кроме того, деньги нужны на создание транспортной инфраструктуры и прокладку инженерных сетей в проектах комплексного развития территорий - власти определили под эти цели 25 участков области, на шести площадках, связанных со сносом аварийного жилого фонда, работы начнутся в 2021 году.