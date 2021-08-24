Кредит получил индустриальный парк в Бердске: Nestle построит производство кормов для кошек и собак
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Кредит получил индустриальный парк в Бердске: Nestle построит производство кормов для кошек и собак

7:35:168/24/2021Фото: Nso.ru
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18 региональных проектов получили одобрение и получат бюджетные кредиты под 3% годовых.

Новосибирские власти намерены получить бюджетные кредиты на 18 проектов, заявил губернатор Травников

Новосибирская область выбрала 18 региональных проектов, на которые планируется получить бюджетные кредиты из федерального центра по ставке не более 3% годовых. В их числе проекты нового индустриального парка, комплексного развития территорий, сообщил губернатор Андрей Травников во время поездки в Москву.

"Несколько проектов - на память скажу, что их 18 - мы заявили в комиссию на отбор. В ближайшее время отмашка на их реализацию будет дана. Направления самые разные, <например>, инфраструктура под несколько инвестиционных проектов", - цитирует главу региона ТАСС.

Травников отметил проект нового индустриального парка "Южный ПЛП" под Бердском - компания Nestle открыла фабрику по производству кормов для кошек и собак, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". Власти сформировали вокруг резидента территорию для размещения будущих подобных производств, для подвода коммуникаций планируется использовать в том числе бюджетные кредиты. Напомним, что компания набирает сотрудников среди бердчен.

Кроме того, деньги нужны на создание транспортной инфраструктуры и прокладку инженерных сетей в проектах комплексного развития территорий - власти определили под эти цели 25 участков области, на шести площадках, связанных со сносом аварийного жилого фонда, работы начнутся в 2021 году.

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бюджеткредитиндустриальный паркпод БердскомАндрей Травников
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