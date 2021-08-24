Собянин разрешил учителям отказаться от масок в школе с 1 сентября 2021

Мэр Москвы Сергей Собянин встретился с директорами и педагогами школ перед педсоветом. Он заявил, что ношение учителями масок не будет носить обязательный характер, а останется рекомендацией.
- Начинаем мы год неплохо. Не знаю, насколько необходима обязательность ношения масок учителей, потому что в классе дети без масок сидят, а учителя целый день говорят и общаются в масках, - сказал мэр.
Собянин назвал сложной ситуацию сношением масок в школах и предложил по возможности школам самим определяться с необходимостью ношения масок. По словам мэра Москвы, в столице привились более 80% педагогов, что и дает возможность освободить учителей от необходимости постоянного ношения маски.
- Это означает, что у них защита другая у самих и возможность работать без маски. Я повторю, что это должно быть индивидуальное решение для тех кто вакцинировался, не вакцинировался, плюс учительский совет, исходя из ситуации может принять решение, по крайней мере это будет добровольное решение, - отметил он.
Требования Роспотребнадзора к школам, в которые входят термометрия и распределение потоков учащихся, остаются. Педагоги, в свою очередь заявили, что введенные меры по противодействию коронавирусу показали действенность - заметно снижение заболеваемости у детей.