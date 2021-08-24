Лечо на зиму: Топ-2 лучших рецепта
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Лечо на зиму: Топ-2 лучших рецепта

11:20:158/24/2021Фото: Дело Вкуса
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Лечо это одна из самых любимых зимних закусок. Его можно есть как просто с хлебом, так и подавать в качестве гарнира к мясу.

лечо
Это блюдо родом из Венгрии

Лечо родом из Венгрии. В первоначальном, классическом, варианте есть только сладкий болгарский перец (хоть красный, хоть желтый, хоть зеленый), помидоры и лук. За долгие годы существования этого блюда у хозяек появилось огромное количество вариаций его приготовления - каждая готовит по своему вкусу. Сегодня мы расскажем вам два рецепта - самый простой и быстрый рецепт,  а также вариант приготовления лечо с морковью и луком.

Простое лечо

Нам потребуется только сладкий болгарский перец ( 2,5 кг) и помидоры (2 кг). Несмотря на то, что рецепт очень прост в приготовлении, эта закуска получается невероятно вкусной. Также потребуется 100 г растительного масла, 100 г сахара, одна столовая ложка с горкой соли, две столовых ложки уксуса 9%.

Помидоры нужно прокрутить через мясорубку или разбить их блендером. Перцы помыть, очистить от семян и нарезать на дольки. Переливаем массу в кастрюлю, в которой будем готовить. Сразу добавляем соль и сахар, перемешиваем и ставим на плиту для закипания. Когда масса в кастрюле закипит, вливаем растительное масло, затем - приготовленный перец. Закуску варить около 30 минут на слабом огне. В конце варки добавляем уксус. Готовое лечо раскладывается в стерилизованные банки.

Лечо с морковью

Сладкий болгарский перец и помидоры берём в количестве по одному килограмму, морковь и репчатый лук по 500г, сахар и растительное масло берём по 100 г, соль одна столовая ложка, уксус 9%5 - две столовых ложки, один лавровый лист, перец добавляем по вкусу.

Помидоры также измельчаем при помощи мясорубки или блендера, выливаем помидорную массу в кастрюлю, сразу в неё добавляем соль и перец, лавровый лист, сахар. Оставляем массу на слабом огне до закипания. Тем временем лук и морковь измельчаем, обжариваем на сковороде с растительным маслом до золотистого цвета. Обжаренные овощи добавляем в  помидорную массу, сразу добавляем болгарский перец , после закипания лечо нужно потушить около 20 минут. В конце времени добавляем уксус, доводим до кипения и разливаем по стерилизованным банкам. Банки нуждаются в дополнительной пастеризации в кастрюле с водой . Если ваша банки объемом пол-литра, то на их пастеризацию потребуется около 10 минут. Не забудьте на дно кастрюли положить полотенце, чтобы банки не лопнули.

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