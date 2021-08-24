Нулевая видимость: Из-за бушующего пожара перекрыли трассу на Урале. Смотрите видео

Природный пожар привел к тому, что пришлось перекрыть трассу Пермь-Екатеринбург. Вдоль дороги горит лес, очевидцы сообщают, что вся территория, по которой они передвигаются, заполнена дымом.
О пожаре, бушующем вдоль трассы Пермь-Екатеринбург стало известно 24 августа.
В соцсетях появились видео, на которых видно, что дорога охвачена огнём, деревья горят в непосредственной близости с проезжей частью, дым заполонил окрестности.
О перекрытии участка автодороги в районе города Ревда сообщают в МЧС по Свердловской области, пожарные борются с огнем.
- На автодороге Р-354 на 101 км произошло распространение природного пожара в сторону горнолыжного курорта «Волчиха» и СНТ «Волчиха». Сотрудниками полиции перекрыт участок автомобильной дороги Р-354 с 318 км по 356 км. Организован объезд через поселок Билимбай и город Первоуральск, – сообщают в МЧС.
В настоящее время известно о 71 человеке и 17 единицах техники, которые продолжают борьбу с огнем.