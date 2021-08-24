В СИЗО еще 2 месяца просидит житель Бердска за вымогательство 314 тыс. рублей и коньяка у главы казначейства
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В СИЗО еще 2 месяца просидит житель Бердска за вымогательство 314 тыс. рублей и коньяка у главы казначейства

8:47:558/24/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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"Правозащитник" не раз подавал иски к руководителям государственных и надзорных ведомств региона. В частности, он требовал привлечь к ответственности губернатора и правительство.

Александр Шехтман останется за решеткой до 25 октября

Продлен срок содержания под стражей в отношении обвиняемого Александра Шехтмана. Такое решение приняла 24 августа судья Бердского городского суда Татьяна Васюхневич.

- Удовлетворено ходатайство следователя СО МВД России по Бердску в отношении Шехтмана, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 163 Уголовного кодекса Российской Федерации. Продлен срок содержания под стражей на 2 месяца, то есть по 25 октября 2021 года, рассказали во вторник в горсуде.

Постановление не вступило в законную силу, уточнили в Бердском суде.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", по версии следствия, Шехтман вымогал у чиновника коньяк и свыше 300 тыс. рублей. Его жертвой стал глава Федерального казначейства Новосибирской области Андрей Гайдук. Шехтман, представляясь правозащитником, постоянно жаловался на представителей власти.

Бердчанина обвиняют в вымогательстве 314 000 рублей и коньяка у высокопоставленного чиновника Андрея Гайдука. Чтобы прекратить нападки Шехтман потребовал 314 тысяч рублей и коньяк. ходил к властям с различными жалобами, оспаривал их ответы в судах и требовал компенсации. Кроме того, он угрожал чиновникам, что опубликует в соцсетях и на своем ютуб-канале ролики, которые порочат их честь и достоинство.

"Правозащитник" не раз подавал иски к руководителям государственных и надзорных ведомств региона. В частности, он требовал привлечь губернатора и правительство Новосибирской области к ответственности за нарушение масочного режима.

Ему грозит до 7 лет лишения свободы и 500-тысячный штраф.

справка

УК РФ Статья 163. Вымогательство

1. Вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких, -

наказывается ограничением свободы на срок до четырех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.

2. Вымогательство, совершенное:

а) группой лиц по предварительному сговору;

в) с применением насилия;

г) в крупном размере, -

наказывается лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

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