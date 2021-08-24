Деньги от ЕС получают многие СМИ, а иноагентом признали "Дождь"*: Минюст объяснил

Телеканал «Дождь»* внесли в реестр СМИ-иностранных агентов из-за получения более 130 тыс. евро от Евросоюза и распространения материалов СМИ-иноагентов. Такое объяснение дал Минюст РФ 24 августа.
«Телеканал Дождь ежеквартально представляет уведомления о получении средств из иностранных источников. Так, в рамках заключенного договора ООО Телеканал Дождь получил от Европейского союза в лице Европейской Комиссии (Брюссель, Бельгия) за освещение отношений между ЕС и Россией более 130 тысяч евро», — говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, по версии Минюста, «Дождь» получал «опосредованное иностранное финансирование» через российские фонды.
По словам главного редактора «Дождя» Тихона Дзядко, договор с ЕС телеканал заключил в 2018 году и об этом знал Роскомнадзор. Такой же договор в разные годы заключали и другие издания — «Российская газета», «Известия», «Газета.ру» и «Коммерсант», перечислил главред.
В списке СМИ, получавших деньги от иностранных источников, значатся 33 юрлица, уточнил Дзядко. Среди них АНО «ТВ-Новости», включая Russia Today, «Интерфакс», ИТАР-ТАСС, «Коммерсант» и «Ведомости».
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в реестре СМИ–иноагентов сейчас числится 43 издания и журналиста.
*СМИ, выполняющее функцию иностранных агентов