Деньги от ЕС получают многие СМИ, а иноагентом признали "Дождь"*: Минюст объяснил
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Деньги от ЕС получают многие СМИ, а иноагентом признали "Дождь"*: Минюст объяснил

10:58:458/24/2021Фото: tvrain.ru
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В списке СМИ, получавших деньги от иностранных источников, значатся 33 юрлица, среди них Russia Today, «Интерфакс», ИТАР-ТАСС, «Коммерсант» и «Ведомости», заявил главред телеканала.

Минюст объяснил включение «Дождя» в список СМИ-иноагентов

Телеканал «Дождь»* внесли в реестр СМИ-иностранных агентов из-за получения более 130 тыс. евро от Евросоюза и распространения материалов СМИ-иноагентов. Такое объяснение дал Минюст РФ 24 августа.

«Телеканал Дождь ежеквартально представляет уведомления о получении средств из иностранных источников. Так, в рамках заключенного договора ООО Телеканал Дождь получил от Европейского союза в лице Европейской Комиссии (Брюссель, Бельгия) за освещение отношений между ЕС и Россией более 130 тысяч евро», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, по версии Минюста, «Дождь» получал «опосредованное иностранное финансирование» через российские фонды.

По словам главного редактора «Дождя» Тихона Дзядко, договор с ЕС телеканал заключил в 2018 году и об этом знал Роскомнадзор. Такой же договор в разные годы заключали и другие издания — «Российская газета», «Известия», «Газета.ру» и «Коммерсант», перечислил главред.

В списке СМИ, получавших деньги от иностранных источников, значатся 33 юрлица, уточнил Дзядко. Среди них АНО «ТВ-Новости», включая Russia Today, «Интерфакс», ИТАР-ТАСС, «Коммерсант» и «Ведомости».

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в реестре СМИ–иноагентов сейчас числится 43 издания и журналиста.

*СМИ, выполняющее функцию иностранных агентов

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