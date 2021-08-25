Для настоящих героев искренние и важные поздравления 25 августа в день оперативно-поисковых подразделений МВД РФ
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Для настоящих героев искренние и важные поздравления 25 августа в день оперативно-поисковых подразделений МВД РФ

7:00:108/25/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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День образования оперативно-поисковых подразделений в системе МВД России - 25 августа 1902 года.

С Днем оперативно-поисковых подразделений МВД РФ

У вас нелегка работа,
Но вы справляетесь всегда,
И все проблемы и заботы
Легко решите, без труда!

Пускай преступники боятся
Нарушить камерный покой,
И вашей воле покорятся,
Лишь взгляд поднимите вы свой!

***

Ты в угро отважно служишь,
Ты с опасностью на «ты»,
В праздник твой желаю силы,
Сбылись чтобы все мечты.

Пусть здоровье не подводит,
Будет крепким дух всегда,
Верь в себя, люби работу,
Не сдавайся никогда.

С Днем оперативно-поисковых подразделений МВД РФ

Вы наша сила и опора,
Пусть процветает наш УГРО,
Желаем счастья вам, ребята,
На службе чтоб всегда везло.

Пускай не тронет вражья пуля,
Пускай опасность обойдет,
Тепло родных, любимых самых
Пусть силы вам всегда дает.

***

Сколько грязи, сколько преступлений,
На своем веку ты наблюдал,
Много слез и горьких сожалений...
Ты полжизни этому отдал.

Сильный ты и телом, и душою,
Долго ношу тяжкую несешь,
Пусть Господь глаза твои откроет,
Этим ты кого-нибудь спасёшь.

Мы желаем, чтоб тебя любили,

Терпеливо тяготы несли,
А на службе, чтобы оценили,
И резерв для премии нашли.

Источник: pozdravok.ru

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