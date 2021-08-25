Для настоящих героев искренние и важные поздравления 25 августа в день оперативно-поисковых подразделений МВД РФ

У вас нелегка работа,
Но вы справляетесь всегда,
И все проблемы и заботы
Легко решите, без труда!
Пускай преступники боятся
Нарушить камерный покой,
И вашей воле покорятся,
Лишь взгляд поднимите вы свой!
***
Ты в угро отважно служишь,
Ты с опасностью на «ты»,
В праздник твой желаю силы,
Сбылись чтобы все мечты.
Пусть здоровье не подводит,
Будет крепким дух всегда,
Верь в себя, люби работу,
Не сдавайся никогда.
Вы наша сила и опора,
Пусть процветает наш УГРО,
Желаем счастья вам, ребята,
На службе чтоб всегда везло.
Пускай не тронет вражья пуля,
Пускай опасность обойдет,
Тепло родных, любимых самых
Пусть силы вам всегда дает.
***
Сколько грязи, сколько преступлений,
На своем веку ты наблюдал,
Много слез и горьких сожалений...
Ты полжизни этому отдал.
Сильный ты и телом, и душою,
Долго ношу тяжкую несешь,
Пусть Господь глаза твои откроет,
Этим ты кого-нибудь спасёшь.
Мы желаем, чтоб тебя любили,
Терпеливо тяготы несли,
А на службе, чтобы оценили,
И резерв для премии нашли.
Источник: pozdravok.ru