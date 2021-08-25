Добрые картинки и теплые слова в день «Поцелуемся и помиримся» 25 августа: Если в ссоре – помирись!
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Добрые картинки и теплые слова в день «Поцелуемся и помиримся» 25 августа: Если в ссоре – помирись!

8:00:538/25/2021Фото: pixabay.com
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«День «Поцелуемся и помиримся»» (Kiss and Make up Day). Есть у него и второе наименование – День примирительного поцелуя.

Поцелуемся и помиримся

День всемирный поцелуя
Отмечают на планете,
Любят целоваться все:
Взрослые, и даже дети.

Только сладких поцелуев
Вам желаю я всегда,
Получайте чмоки-чмоки
От удачи иногда.

Пусть любимые целуют,
Все, кто очень дорог вам,
С ними разделить желаю
Нежность, ласку пополам.

Поцелуемся и помиримся

С поцелуя все начинается:
Отношения, дружба, любовь.
Поцелуй каждый раз вспоминается
Как нежнейший воздушный кекс.
Он и сладкий, и томный, и страстный,
Неимоверный, дивный, прекрасный.
Он лечебный и заживляющий,
Он волшебный и замирающий.
Так целуйтесь всегда и везде
И при солнышке, и при звезде.

Поцелуемся и помиримся

Сегодня нежность прояви,
И ласку ты сполна неси,
День поцелуйчиков ты чти
И смело знак любви дари!

И повод пусть всегда найдется,
Чтоб чмокнуть близких всех людей,
Начни сегодня это дело,
И станет больше добрых дней!

Источник: pozdravok.ru

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