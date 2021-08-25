Светлые поздравления на отдание праздника Преображения Господня 26 августа
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Светлые поздравления на отдание праздника Преображения Господня 26 августа

5:00:018/25/2021
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Отдание - это последний день попразднства. Церковь как бы говорит верующим - праздник прошел, но давайте еще раз вспомним о нем и обратимся к его духовному смыслу.

Отдание праздника Преображения Господня

Поздравляю с праздником Преображения Господнего и от чистого сердца желаю с каждым днём преображать себя, свои мысли, свой внутренний и окружающий мир. Желаю здравствовать, надеяться и любить, мечтать и радовать своё сердце с каждым мгновением.

Отдание праздника Преображения Господня

Поздравляю с праздником Преображения Господнего и от души желаю смотреть с доброй надеждой в каждое «завтра» и с теплой улыбкой встречать каждое «сегодня». Пусть жизнь будет счастливой рекой у берегов радости и блага, пусть сердце твое искренне любит и верит только в хорошее.

Отдание праздника Преображения Господня

Поздравляю с Преображением Господним! Пусть в каждый дом войдет праздник, а небесные ангелы пускай принесут хорошие новости. Пусть исчезнут все беды и горести, а любовь и радость навсегда войдут в дом и станут истинными добродетелями!

***

Поздравляю вас с Преображением Господним и Яблочным Спасом! Желаю, чтобы в вашей жизни Господь занимал самое главное и почетное место, чтобы в ваших сердцах ярко горел Его огонь любви и милосердия! Пусть глаза ваши не устают изучать Слово Божье, сердце сочувствует больным и сиротам, руки не устают помогать нуждающимся, а любви хватает на весь мир, который создал и хранит наш великий Творец — Иисус Христос!


Источник: pozdravok.ru

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