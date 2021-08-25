Самые красивые открытки и слова для верующих в праздник иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец» 26 августа

Радость всегда при обращении к Богоматери мы проявляем,
На ее милосердие все в своих делах уповаем!
Когда нам плохо Ее помочь всегда просим,
И обещаем, что чтение молитв мы не забросим!
В день Иконы «Умягчение злых сердец» помолимся,
И попросим, пусть войны на земле остановятся!
Люди пусть станут милосердней и добрей,
И маслом помажься, и людей встречай веселей!
Икона «Умягчение злых сердец» всегда помогает,
Если в горе ты Она успокоение тебе посылает!
В этот день службу отстой и к ней обратись,
Но не забудь и самому меняться, что было сил!
В горе и радости береги сердце и душу от зла,
Чтобы Богоматерь помочь тебе, мой друг, смогла!
Верь и надейся на чудо и исцеление души,
Ведь в чистоте душевной мы очень хороши!
***
Пресвятой Богоматери всегда в трудную минуту молись,
И образам Ее в церкви скорей преклонись!
В день Иконы «Умягчение злых сердец» искренне обратись,
Пусть поможет от злости и скверны избавиться, молись!
Сходим в церковь и всю службу отстоим,
Хоть так молитвами, Богородицу, мы отблагодарим!
Всем людям пожелаем света, радости и добра,
И счастливыми будут люди на все времена!
Источник: pozdravik.ru