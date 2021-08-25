Седую старушку задавила электричка на станции вокзала в Бердске. Полиция ищет родных
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Седую старушку задавила электричка на станции вокзала в Бердске. Полиция ищет родных

12:39:388/25/2021,Валерия НипомнящаяФото: Курьер. Среда. Бердск
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Её личность еще не установили.

Это произошло в ночь на 23 августа

Сотрудники транспортной полиции продолжают выяснять обстоятельства смерти женщины, которая произошла 22 августа на железнодорожной станции Бердск, и устанавливают личность погибшей.

Причиной происшествия стало пренебрежение правилами поведения на объектах железнодорожного транспорта.

Приметы пострадавшей - на вид около 70 лет, рост около 150-165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые с окрашенными в рыжий цвет концами, нос средний с горбинкой. Была одета в рубашку оранжевого цвета, пиджак серого цвета и свитер бордового цвета.

Если вам известна личность погибшей женщины, можно сообщать об этом в дежурную часть ЛО МВД России на станции Инская по телефону: +7 (383) 338-24-61.

Ранее "Курьер. Среда. Бердск" сообщал о гибели мужчины на перегоне станций Искитим - Бердск вечером 19 августа. Уточняется, что машинист электропоезда увидел человека, находящегося в опасной близости от железнодорожного полотна. Подав сигнал повышенной громкости, работник железной дороги применил экстренное торможение, но наезд предотвратить не удалось.

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