Седую старушку задавила электричка на станции вокзала в Бердске. Полиция ищет родных

Сотрудники транспортной полиции продолжают выяснять обстоятельства смерти женщины, которая произошла 22 августа на железнодорожной станции Бердск, и устанавливают личность погибшей.
Причиной происшествия стало пренебрежение правилами поведения на объектах железнодорожного транспорта.
Приметы пострадавшей - на вид около 70 лет, рост около 150-165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые с окрашенными в рыжий цвет концами, нос средний с горбинкой. Была одета в рубашку оранжевого цвета, пиджак серого цвета и свитер бордового цвета.
Если вам известна личность погибшей женщины, можно сообщать об этом в дежурную часть ЛО МВД России на станции Инская по телефону: +7 (383) 338-24-61.
Ранее "Курьер. Среда. Бердск" сообщал о гибели мужчины на перегоне станций Искитим - Бердск вечером 19 августа. Уточняется, что машинист электропоезда увидел человека, находящегося в опасной близости от железнодорожного полотна. Подав сигнал повышенной громкости, работник железной дороги применил экстренное торможение, но наезд предотвратить не удалось.