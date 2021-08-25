Телец, Рак и Рыбы потеряются в любви во время Луны в соединении с Нептуном с 24 августа 2021 года
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Телец, Рак и Рыбы потеряются в любви во время Луны в соединении с Нептуном с 24 августа 2021 года

12:30:208/25/2021,Руби МирандаФото: pixabay.com
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Наши умы настолько наполнены драмами и пустыми разговорами, что, когда мы, наконец, действительно теряем себя в любви, это похоже на отпуск.

Вы полностью влюблены

Три знака зодиака, которые теряются в любви во время транзита Луны в соединении с Нептуном, почувствуют это больше всего около 24 августа 2021 года.

Луна в соединении с Нептуном способствует иллюзиям, мечтам и фантазиям, и это супер особенное время для знаков зодиака Телец, Рыбы и Рак, рассказывает yourtango.com.

Вы знаете, почему так легко «потеряться в любви»? Желая потеряться в любви. Верно.

Это ситуация, в которую мы сами себя попадаем, и когда такая сцена совпадает с Луной в соединении с Нептуном, это как если бы мы просто отбрасывали всякое чувство направления и полностью терялись в наших фантазиях о любви.

Для некоторых это серьезное дело; мы хотим заблудиться. Мы хотим полностью потерять себя. И почему? Потому что это хорошо. Представьте, что вы не думаете о том, кто обманывает, или когда это особенное событие произойдет, или как скоро придет время, когда вы разбиваете сердце?

Наши умы настолько наполнены драмами и пустыми разговорами, что, когда мы, наконец, действительно теряем себя в любви, это похоже на отпуск.

Этот переход не о том, что произойдет, и не о том, получится ли это, собираетесь ли вы заводить детей с этим человеком или нет, и не о том, что не так или правильно в отношениях.

Когда 24 августа прибывает Лунный Конъюнкт Нептун, все дело в том, чтобы быть полным идиотом ради любви. Заблудитесь в этих вещах, не думайте, не планируйте - просто живите моментом и испытайте, что любовь делает с вашим разумом, когда вы позволяете ему буйствовать и свободно.

Кто собирается потеряться в любви во время соединения Луны и Нептуна 24 августа?

Знаки зодиака, которые теряются в любви во время соединения Луны с Нептуном, начиная с 24 августа 2021 года:

Телец (20 апреля - 20 мая)

Вам действительно не нужно много времени, чтобы бросить себя , разум, тело и душу в любовь - и если это означает, что вы теряете счет времени, НЕТ БОЛЬШОГО.

Вы полностью влюблены в любовь и все, что она приносит, и человек, с которым вы сейчас связаны (который может быть вашим постоянным партнером или вашей новой любовью), является фокусом всех ваших хороших мыслей .

Им повезло. Быть любимым Тельцом - это познать настоящую, преданную любовь, и если кто-то обнаруживает такую ​​эмоциональную связь, то это вы, Телец.

Луна в соединении с Нептуном погрузит вас в позитивные, любящие чувства. Вы проснетесь счастливым, проведете день в фантазиях, а ложитесь спать счастливыми - все потому, что вы не можете избавиться от чувства, что вы, безусловно, влюблены. И ох, разве это не лучшее!?

Рак (21 июня - 22 июля)

Что интересно, так это то, что вы хотели потеряться в любви, потому что вы хорошо знаете себя, и когда вы бросаетесь в это, вы чувствуете себя на миллион долларов. Кто-то привлек ваше внимание, и есть большая вероятность, что вы НЕ в отношениях - пока - с этим человеком.

Это о влюбленности, которая заставляет вас крутиться; Луна в соединении с Нептуном, в вашем случае, серьезно относится к влюбленным - как сумасшедший.

И вау, вы когда-нибудь любили предаваться этому чувству! Послушайте, вы проводите много времени в одиночестве, в задумчивости, а иногда ... в одиночестве, даже в негативе.

Однако, имея шанс избавиться от повседневной суеты, вы держитесь и делаете все это своим.

Вы хотите любви и отчаянно хотите быть счастливыми, поэтому, когда вы находите любовь, просто позволяйте ей разорваться.

Вы не сдерживаетесь, и если вы заблудитесь по пути, вы кричите изо всех сил: «Я сделал все это ради любви!» И ты улыбаешься.

Рыбы (19 февраля - 10 марта)

Вам не понадобится много времени, чтобы запрыгнуть в поезд любви, если представится возможность. И похоже, что сейчас для вас большая операция.

Луна в соединении с Рыбами заставит вас жить в туннельном видении, что означает, что у вас есть глаза только на «этого человека».

Любовь раскрывает в вас все самое лучшее, потому что теперь вы можете фантазировать о всех прекрасных вещах, которые хотите делать с этим человеком.

Воспитание и забота о людях - это ваша специальность, Рыбы, и дать возможность мечтать о том, что вы и ваш возлюбленный будете делать, - все равно что получить свободное правление на Небесах; все идет своим чередом.

Теперь помните, это все в вашем уме, и хотя вы можете чувствовать себя потерянным в любви (в хорошем смысле), вам еще предстоит воплотить свои мечты в реальность.

Эй, я не собираюсь разрушить твою мечту прямо сейчас. Давай, Рыбы - заблудись (во всех правильных путях!).

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