Как кошка может спасти разорванные отношения в паре

Все это время мы могли неправильно понимать любителей кошек. По мнению экспертов, наличие или хотя бы любовь к кошкам может стать залогом успешных отношений.
Ваша кошка может быть вашей первой любовью, но ничто не мешает вам использовать качества и навыки, которые дает вам владелец домашнего животного, и использовать их, чтобы стать идеальной добычей для будущих партнеров, пишет yourtango.com.
Согласно исследованию Purina Pro Plan LiveClear и Исследовательского института связи между людьми и животными, кошки могут значительно укрепить отношения и помочь своему обожающему хозяину построить любовные отношения с другими людьми.
Ваш кот вряд ли сможет найти настоящую любовь.
Мы говорили с экспертом отношений и автором, он просто не Ваш типа (и это хорошая вещь) , Андреа Сиртэш о том, почему она думает, что любители кошек и владельцы животных в целом, имеют больше шансов найти любовь.
В основе любых крепких отношений лежат здоровые, счастливые люди, которые в партнерстве делают все возможное. И что может быть лучше, чем небольшая зоотерапия?
«Документально подтверждено, что домашние животные обычно улучшают нам настроение каждый день», - говорит Сырташ. «Если просто погладить кошку, это может снизить кровяное давление и снизить уровень кортизола, который часто называют гормоном стресса».
Это счастье положительно влияет на то, что вы привносите и чего ищете в отношениях. Сырташ также отмечает, что счастье может сделать кого-то более привлекательным, так что, возможно, ваша кошка даже поможет вам набрать несколько очков в отделе внешнего вида!
«Качества, которые домашние животные могут проявлять в людях : быть счастливее, расслабленнее и больше присутствовать - все это полезно для установления новых отношений с людьми», - говорит нам Сырташ.
Для тех, кто уже нашел «единственного», общая любовь к своему питомцу может еще больше укрепить вашу связь.
«Когда у вас есть домашнее животное, вы и ваш партнер должны работать вместе, чтобы заботиться о животном. В конце концов, он или она - часть семьи», - говорит Сырташ. Это может объединить пары.
Наличие общего питомца может подтолкнуть пары к решению проблем, которые в противном случае они могли бы разрешить. Некоторые остаются вместе ради своих детей, другие могут посчитать свою кошку жизненно важной точкой соприкосновения в трудные времена.
«Любое упражнение, которое побуждает людей к сотрудничеству, от заботы о кошке до совместной работы над проектом ремонта дома, поощряет общение и совместную работу в команде, что может способствовать построению хороших отношений», - говорит нам Сырташ.
«Ваша общая связь и любовь к кошке могут помочь укрепить ваши отношения, позволяя вам обоим заботиться о животном и сохранять свою семью в целости и сохранности».
Если вы потратили буквально любое количество времени на приложение для знакомств, вы знаете, что люди любят показывать своих питомцев в своих профилях. Но похоже, что у них есть правильная идея.
Сырташ отмечает, что миллениалы в рекордном количестве пропускают браки. Но они также являются самой большой группой владельцев домашних животных, что означает, что вы можете ожидать увидеть много пушистых друзей в профилях знакомств.
Сырташ сообщает нам, что наличие вашего питомца в вашем профиле помогает сообщить о ваших интересах и увлечениях.
«Для людей, с которыми я работала и брала интервью на протяжении многих лет, домашние животные обычно рассматриваются как знак ответственности, заботы и доброты», - говорит она. «В конце концов, нельзя быть владельцем домашнего животного и думать только о себе».
Хотя это все хорошие новости для любителей домашних животных, кошки также могут стать серьезным нарушителем в некоторых ситуациях.
Скажем, у вас аллергия на кошек. Что вы делаете со всеми бесконечными любителями кошек, которых видите в приложениях для знакомств?
Исследование Purina показало, что 13% опрошенных домохозяйств с чувствительностью к кошачьим аллергенам должны были выбирать между своей кошкой и отношениями, 12% считали, что не живут со своим партнером из-за кошачьих аллергенов, а 11% разорвали отношения из-за этого напряжения.
Это неизбежно заставляет любителей домашних животных отказываться от аллергенов. Я имею в виду, кто хочет встречаться с кем-то, у кого может вспыхнуть аллергия?
Но Сырташ говорит нам, что есть решение, чтобы эти люди не пропустили отличные матчи. Корм для домашних животных Purina ProPlan LiveClear снижает содержание основных аллергенов в шерсти кошек.
Что касается того факта, что не все любят кошек, с аллергенами или без них, Сырташ отговаривает людей от попыток навязать отношения, несмотря на разницу в интересах.
«В этом случае человек, с которым вы столкнулись, вряд ли подойдет вам, - говорит она о потенциальных партнерах, которые не проявляют любви к вашему питомцу. - Если кто-то не может встречаться с вами, потому что вы любите домашнее животное, он или она, вероятно, не разделяет ваших ценностей».
Так что, если вы когда-либо заклеймили одинокого владельца кошки сумасшедшей кошачьей дамой, вы можете извиниться перед ней. Она лучше всех подготовлена к любви, чем все мы.
Одинокие мужчины и женщины не посвящают себя домашним животным из-за отсутствия выбора, на самом деле, многие предпочитают ставить своих питомцев и собственные желания на приоритет бессмысленным связям.
«Сегодняшняя одинокая женщина, у которой есть кошка, - это не одинокая дева или сумасшедшая кошачья женщина, - говорит Сырташ. - В общем, забота о кошке показывает, что вы цените заботу о ком-то, независимость и ласки - отличные качества, которые можно найти в потенциальный партнер!»