Как кошка может спасти разорванные отношения в паре
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Как кошка может спасти разорванные отношения в паре

1:30:188/25/2021,Элис КеллиФото: pixabay.com
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Некоторые остаются вместе ради своих детей, другие могут посчитать свою кошку жизненно важной точкой соприкосновения в трудные времена.

кошка
ваша кошка даже поможет вам набрать несколько очков в отделе внешнего вида

Все это время мы могли неправильно понимать любителей кошек. По мнению экспертов, наличие или хотя бы любовь к кошкам может стать залогом успешных отношений.

Ваша кошка может быть вашей первой любовью, но ничто не мешает вам использовать качества и навыки, которые дает вам владелец домашнего животного, и использовать их, чтобы стать идеальной добычей для будущих партнеров, пишет yourtango.com.

Согласно исследованию Purina Pro Plan LiveClear и Исследовательского института связи между людьми и животными, кошки могут значительно укрепить отношения и помочь своему обожающему хозяину построить любовные отношения с другими людьми.

Ваш кот вряд ли сможет найти настоящую любовь. 

Мы говорили с экспертом отношений и автором, он просто не Ваш типа (и это хорошая вещь) , Андреа Сиртэш о том, почему она думает, что любители кошек и владельцы животных в целом, имеют больше шансов найти любовь.

В основе любых крепких отношений лежат здоровые, счастливые люди, которые в партнерстве делают все возможное. И что может быть лучше, чем небольшая зоотерапия?

«Документально подтверждено, что домашние животные обычно улучшают нам настроение каждый день», - говорит Сырташ. «Если просто погладить кошку, это может снизить кровяное давление и снизить уровень кортизола, который часто называют гормоном стресса».

Это счастье положительно влияет на то, что вы привносите и чего ищете в отношениях. Сырташ также отмечает, что счастье может сделать кого-то более привлекательным, так что, возможно, ваша кошка даже поможет вам набрать несколько очков в отделе внешнего вида!

«Качества, которые домашние животные могут проявлять в людях : быть счастливее, расслабленнее и больше присутствовать - все это полезно для установления новых отношений с людьми», - говорит нам Сырташ.

Для тех, кто уже нашел «единственного», общая любовь к своему питомцу может еще больше укрепить вашу связь. 

«Когда у вас есть домашнее животное, вы и ваш партнер должны работать вместе, чтобы заботиться о животном. В конце концов, он или она - часть семьи», - говорит Сырташ. Это может объединить пары.

Наличие общего питомца может подтолкнуть пары к решению проблем, которые в противном случае они могли бы разрешить. Некоторые остаются вместе ради своих детей, другие могут посчитать свою кошку жизненно важной точкой соприкосновения в трудные времена.

«Любое упражнение, которое побуждает людей к сотрудничеству, от заботы о кошке до совместной работы над проектом ремонта дома, поощряет общение и совместную работу в команде, что может способствовать построению хороших отношений», - говорит нам Сырташ.

«Ваша общая связь и любовь к кошке могут помочь укрепить ваши отношения, позволяя вам обоим заботиться о животном и сохранять свою семью в целости и сохранности».

Если вы потратили буквально любое количество времени на приложение для знакомств, вы знаете, что люди любят показывать своих питомцев в своих профилях. Но похоже, что у них есть правильная идея. 

Сырташ отмечает, что миллениалы в рекордном количестве пропускают браки. Но они также являются самой большой группой владельцев домашних животных, что означает, что вы можете ожидать увидеть много пушистых друзей в профилях знакомств.

Сырташ сообщает нам, что наличие вашего питомца в вашем профиле помогает сообщить о ваших интересах и увлечениях.

«Для людей, с которыми я работала и брала интервью на протяжении многих лет, домашние животные обычно рассматриваются как знак ответственности, заботы и доброты», - говорит она. «В конце концов, нельзя быть владельцем домашнего животного и думать только о себе».

Хотя это все хорошие новости для любителей домашних животных, кошки также могут стать серьезным нарушителем в некоторых ситуациях. 

Скажем, у вас аллергия на кошек. Что вы делаете со всеми бесконечными любителями кошек, которых видите в приложениях для знакомств?

Исследование Purina показало, что 13% опрошенных домохозяйств с чувствительностью к кошачьим аллергенам должны были выбирать между своей кошкой и отношениями, 12% считали, что не живут со своим партнером из-за кошачьих аллергенов, а 11% разорвали отношения из-за этого напряжения.

Это неизбежно заставляет любителей домашних животных отказываться от аллергенов. Я имею в виду, кто хочет встречаться с кем-то, у кого может вспыхнуть аллергия?

Но Сырташ говорит нам, что есть решение, чтобы эти люди не пропустили отличные матчи. Корм для домашних животных Purina ProPlan LiveClear снижает содержание основных аллергенов в шерсти кошек.

Что касается того факта, что не все любят кошек, с аллергенами или без них, Сырташ отговаривает людей от попыток навязать отношения, несмотря на разницу в интересах.

«В этом случае человек, с которым вы столкнулись, вряд ли подойдет вам, - говорит она о потенциальных партнерах, которые не проявляют любви к вашему питомцу. - Если кто-то не может встречаться с вами, потому что вы любите домашнее животное, он или она, вероятно, не разделяет ваших ценностей».

Так что, если вы когда-либо заклеймили одинокого владельца кошки сумасшедшей кошачьей дамой, вы можете извиниться перед ней. Она лучше всех подготовлена ​​к любви, чем все мы. 

Одинокие мужчины и женщины не посвящают себя домашним животным из-за отсутствия выбора, на самом деле, многие предпочитают ставить своих питомцев и собственные желания на приоритет бессмысленным связям.

«Сегодняшняя одинокая женщина, у которой есть кошка, - это не одинокая дева или сумасшедшая кошачья женщина, - говорит Сырташ. - В общем, забота о кошке показывает, что вы цените заботу о ком-то, независимость и ласки - отличные качества, которые можно найти в потенциальный партнер!»

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