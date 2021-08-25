Вода вырвала из рук отца 7-месячных близнецов во время наводнения в Теннесси. Малыши погибли

Семья скорбит о потере своих семимесячных близнецов после того, как в эти выходные они были унесены внезапным наводнением, захлестнувшим Уэверли, штат Теннесси.
В округе Хамфрис, штат Теннесси, выпало 17,02 дюйма дождя. Количество осадков в субботу превысило предыдущий рекорд штата в 13,06 дюйма, который был зафиксирован 13 сентября 1982 года.
По сообщениям различных источников, в результате трагических последствий погибло по меньшей мере 22 человека, десятки из них все еще числятся пропавшими без вести, поскольку спасатели продолжают поиски, сообщает yourtango.com.
Близнецы были смыты наводнением в Уэйверли, штат Теннесси.Среди погибших - семимесячные близнецы Райан и Райли, которые, по словам их бабушки, Энджи Виллеби, трагически вырвались из рук своего отца рано утром в субботу, когда семья пыталась спастись из поднимающейся воды.
Мать детей, как сообщается, вцепилась в дерево, чтобы ее не снесло, в то время как их отец пытался спасти близнецов вместе с их братьями и сестрами, которым 19 месяцев и 5 лет.
Близнецы были вырваны у него из рук и исчезли под водой, но позже их нашли первые спасатели. Мать вместе с отцом и другими детьми пережила ужасающее испытание.
Сообщество будет потрясено катастрофическим внезапным наводнением, последствия которого пока неизвестны.
«Мы очень усердно работаем, чтобы идентифицировать, сфотографировать, воссоединиться и получить ответы на некоторые вопросы для семей - и это действительно сложно, учитывая нашу логистику, без телефонов и средств связи», - сказал репортерам шериф округа Хамфрис Крис Дэвис.
Изменение климата могло усугубить наводнения.Перед сильным дождем Крисси Херли, метеоролог из Нэшвилла, сообщила, что предупреждение о внезапном наводнении было выпущено заранее. Тем не менее, по оценкам синоптиков, вероятно, будет выпадать от 4 до 6 дюймов дождя, поскольку самый сильный шторм, зарегистрированный в этом районе, составлял всего 9 дюймов. Херли заявил, что то, что увидел Теннесси, было «вдвое больше, чем мы когда-либо видели».
Недавние исследования указывают на тревожную реальность - когда Земля постоянно нагревается, сильные наводнения и дожди будут частым явлением. Только в июле было зарегистрировано масштабное наводнение во всем мире, от США до Китая.
Беспокойство заключается не в том, что в среднем мы потенциально увидим больше дождей, а в том, что эти ливни будут опасно более сильными и менее предсказуемыми, как это было в случае субботних наводнений.
Президент Байден выразил соболезнования жертвам наводнения в Теннессе.Вчера вечером Байден написал в Твиттере о своей поддержке жертв и их сообществ.
По мере того, как спасательные работы продолжаются, родственники и друзья собираются к доске в окружном центре неотложной помощи, чтобы сообщить имена тех, кто в настоящее время находится в МВД. Имена пропавших без вести также указаны на странице Департамента общественной безопасности Wavery в Facebook , которая соответствующим образом обновляется.
Гофундме для семьи близнецов набирает обороты.Чарити Хукс, двоюродный брат семьи, основала Gofundme в надежде собрать пожертвования для покрытия расходов на похороны детей и ремонт дома. На данный момент собрано более 50 тысяч долларов.
Мы искренне любим тех, кто пострадал от смертельного наводнения. Вы можете помочь другим пострадавшим, сделав пожертвование в Фонд экстренного реагирования Теннесси и Общественный фонд Среднего Теннесси.