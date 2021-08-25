Вода вырвала из рук отца 7-месячных близнецов во время наводнения в Теннесси. Малыши погибли
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
24.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Вода вырвала из рук отца 7-месячных близнецов во время наводнения в Теннесси. Малыши погибли

4:00:388/25/2021,Йона ДервишиФото: семейный архив / Fox17.Com
0

Мать детей, как сообщается, вцепилась в дерево, чтобы ее не снесло, в то время как их отец пытался спасти близнецов вместе с их братьями и сестрами, которым 19 месяцев и 5 лет.

Мать детей, как сообщается, вцепилась в дерево, чтобы ее не снесло, в то время как их отец пытался спасти близнецов вместе с их братьями и сестрами

Семья скорбит о потере своих семимесячных близнецов после того, как в эти выходные они были унесены внезапным наводнением, захлестнувшим Уэверли, штат Теннесси.

В округе Хамфрис, штат Теннесси, выпало 17,02 дюйма дождя. Количество осадков в субботу превысило предыдущий рекорд штата в 13,06 дюйма, который был зафиксирован 13 сентября 1982 года.

По сообщениям различных источников, в результате трагических последствий погибло по меньшей мере 22 человека, десятки из них все еще числятся пропавшими без вести, поскольку спасатели продолжают поиски, сообщает yourtango.com.

Близнецы были смыты наводнением в Уэйверли, штат Теннесси.

Среди погибших - семимесячные близнецы Райан и Райли, которые, по словам их бабушки, Энджи Виллеби, трагически вырвались из рук своего отца рано утром в субботу, когда семья пыталась спастись из поднимающейся воды.

Мать детей, как сообщается, вцепилась в дерево, чтобы ее не снесло, в то время как их отец пытался спасти близнецов вместе с их братьями и сестрами, которым 19 месяцев и 5 лет.

Близнецы были вырваны у него из рук и исчезли под водой, но позже их нашли первые спасатели. Мать вместе с отцом и другими детьми пережила ужасающее испытание.

Сообщество будет потрясено катастрофическим внезапным наводнением, последствия которого пока неизвестны.

«Мы очень усердно работаем, чтобы идентифицировать, сфотографировать, воссоединиться и получить ответы на некоторые вопросы для семей - и это действительно сложно, учитывая нашу логистику, без телефонов и средств связи», - сказал репортерам шериф округа Хамфрис Крис Дэвис.

Изменение климата могло усугубить наводнения.

Перед сильным дождем Крисси Херли, метеоролог из Нэшвилла, сообщила, что предупреждение о внезапном наводнении было выпущено заранее. Тем не менее, по оценкам синоптиков, вероятно, будет выпадать от 4 до 6 дюймов дождя, поскольку самый сильный шторм, зарегистрированный в этом районе, составлял всего 9 дюймов. Херли заявил, что то, что увидел Теннесси, было «вдвое больше, чем мы когда-либо видели».

Недавние исследования указывают на тревожную реальность  - когда Земля постоянно нагревается, сильные наводнения и дожди будут частым явлением. Только в июле было зарегистрировано масштабное наводнение во всем мире, от США  до Китая.

Беспокойство заключается не в том, что в среднем мы потенциально увидим больше дождей, а в том, что эти ливни будут опасно более сильными и менее предсказуемыми, как это было в случае субботних наводнений.

Президент Байден выразил соболезнования жертвам наводнения в Теннессе.

Вчера вечером Байден написал в Твиттере о своей поддержке жертв и их сообществ.

По мере того, как спасательные работы продолжаются, родственники и друзья собираются к доске в окружном центре неотложной помощи, чтобы сообщить имена тех, кто в настоящее время находится в МВД. Имена пропавших без вести также указаны на странице Департамента общественной безопасности Wavery в Facebook , которая соответствующим образом обновляется.

Гофундме для семьи близнецов набирает обороты.

Чарити Хукс, двоюродный брат семьи, основала Gofundme в надежде собрать пожертвования для покрытия расходов на похороны детей и ремонт дома. На данный момент собрано более 50 тысяч долларов.

Мы искренне любим тех, кто пострадал от смертельного наводнения. Вы можете помочь другим пострадавшим, сделав пожертвование в Фонд экстренного реагирования Теннесси  и Общественный фонд Среднего Теннесси.

Как убит мэр Кривого Рога: разгадку смерти нашли рядом с трупом
В чем отличие умного человека от дурака: 2 признака
"Неуважение": Меркель ждал недопустимый прием в Киеве
При всех прервала речь Путина: поступок Меркель не объяснить
Скандал в РФ: что устроили мусульманки на пляже
Пытались спастись: погибла семья из 12 человек
Кому выплатят десять тысяч рублей единоразово
Загадочная смерть 6 генералов за 10 дней: раскрыты причины
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
«Никого не выпускают»: пассажир умер без помощи в «Сапсане»
Пенсионерка покаталась на аттракционе и за минуты погибла
Труп на площади в Москве оказался сыном артиста РФ
Потеря для РФ: Елена Стефанович умерла прямо в реанимации
В Турции разбился российский самолет: погибли все на борту
Трагедия в Москве: братья убили жениха на свадьбе
Змея выползла из багажника и убила всю семью с водителем
Тело на площади в Москве: он оказался сыном артиста России
насмертькатастрофанаводнение
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Климат Земли меняется?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Вода вырвала из рук отца 7-месячных близнецов во время наводнения в Теннесси. Малыши погибли
4:00:38 8/25/2021
Вода вырвала из рук отца 7-месячных близнецов во время наводнения в Теннесси. Малыши погибли
Во время эвакуации из Афганистана родились трое малышей
3:30:03 8/25/2021
Во время эвакуации из Афганистана родились трое малышей
Отныне подгузники показывают уровень сахара в моче
3:00:35 8/25/2021
Отныне подгузники показывают уровень сахара в моче
Возраст 50+ резко снижает шансы мужчины на отцовство: исследование
2:30:11 8/25/2021
Возраст 50+ резко снижает шансы мужчины на отцовство: исследование
Новое дыхательное устройство для пациентов с коронавирусом создано в мире
2:00:23 8/25/2021
Новое дыхательное устройство для пациентов с коронавирусом создано в мире
Как кошка может спасти разорванные отношения в паре
1:30:18 8/25/2021
Как кошка может спасти разорванные отношения в паре
Отчет: могла ли произойти утечка коронавируса из лаборатории
1:00:11 8/25/2021
Отчет: могла ли произойти утечка коронавируса из лаборатории
Телец, Рак и Рыбы потеряются в любви во время Луны в соединении с Нептуном с 24 августа 2021 года
12:30:20 8/25/2021
Телец, Рак и Рыбы потеряются в любви во время Луны в соединении с Нептуном с 24 августа 2021 года
Лечо на зиму: Топ-2 лучших рецепта
11:20:15 8/24/2021
Лечо на зиму: Топ-2 лучших рецепта
Деньги от ЕС получают многие СМИ, а иноагентом признали "Дождь"*: Минюст объяснил
10:58:45 8/24/2021
Деньги от ЕС получают многие СМИ, а иноагентом признали "Дождь"*: Минюст объяснил