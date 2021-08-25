Во время эвакуации из Афганистана родились трое малышей

По крайней мере, три ребенка родились в результате беспорядочных попыток эвакуации из Афганистана, заявили в понедельник военные.
Генерал армии Стив Лайонс, глава Транспортного командования США, сказал репортерам, что ему известно о трех младенцах, рожденных афганцами, хотя их могло быть и больше, поскольку «у меня нет официального трекера» пишет foxnews.com.
Последнее рождение произошло в субботу, когда самолет C-17 ВВС приземлился на авиабазе Рамштайн в Германии. У матери начались роды во время эвакуации, и у нее начались осложнения из-за низкого кровяного давления. Командование воздушной мобильности сообщило, что было принято решение снизить высоту, чтобы увеличить давление в самолете.
По словам официальных лиц, этот шаг стабилизировал самолет и спас жизнь матери. Девочку родили с помощью медперсонала ВВС. Младенец и мать доставлены в медицинское учреждение и находятся в хорошем состоянии.
«Я очень ценю новости о рождении ребенка, когда тот рейс прибыл в Рамштайн», - сказал Лайонс.
«На самом деле, на самом деле было больше, чем это. Просто невероятная, невероятная операция, которая продолжается, вы знаете, просто впечатляющая работа наших великих летчиков».
Новости о рождении ребенка появились после того, как на прошлой неделе появились кадры, на которых морской пехотинец помогает младенцу перелезть через забор из колючей проволоки в кабульском международном аэропорту имени Хамида Карзая.
Представитель морской пехоты сообщил, что ребенок воссоединился со своим отцом, и оба были в безопасности.
В понедельник Пентагон сообщил, что с 14 августа из Афганистана было эвакуировано 37000 человек.
Лайонс сказал, что угроза для самолетов, покидающих аэропорт, является "значительной", но отказался вдаваться в подробности. По его словам, официальные лица приняли меры по снижению угрозы.
Он добавил, что на C-17 отправляется около 450 пассажиров, и более 200 самолетов отправляются в операции по эвакуации.
«Идея состоит в том, чтобы эти самолеты постоянно двигались, либо за счет увеличения рабочего дня экипажа, либо, желательно, за счет обмена экипажами», - сказал он. «Мы раздвигаем границы, чтобы сделать все возможное, чтобы вывести всех эвакуированных из Кабула».
Представитель Пентагона Джон Кирби заявил в понедельник, что рассмотрит возможность отъезда из США.
войска в Афганистане после 31 августа, даты, которую талибы считают жестким крайним сроком для выхода американцев.