Во время эвакуации из Афганистана родились трое малышей
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
24.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Во время эвакуации из Афганистана родились трое малышей

3:30:038/25/2021,Louis CasianoФото: pixabay.com
0

Последнее рождение произошло в субботу, когда самолет C-17 ВВС приземлился на авиабазе Рамштайн в Германии.

В понедельник Пентагон сообщил, что с 14 августа из Афганистана было эвакуировано 37000 человек

По крайней мере, три ребенка родились в результате беспорядочных попыток эвакуации из Афганистана, заявили в понедельник военные.

Генерал армии Стив Лайонс, глава Транспортного командования США, сказал репортерам, что ему известно о трех младенцах, рожденных афганцами, хотя их могло быть и больше, поскольку «у меня нет официального трекера» пишет foxnews.com.
Последнее рождение произошло в субботу, когда самолет C-17 ВВС приземлился на авиабазе Рамштайн в Германии. У матери начались роды во время эвакуации, и у нее начались осложнения из-за низкого кровяного давления. Командование воздушной мобильности сообщило, что было принято решение снизить высоту, чтобы увеличить давление в самолете.
По словам официальных лиц, этот шаг стабилизировал самолет и спас жизнь матери. Девочку родили с помощью медперсонала ВВС. Младенец и мать доставлены в медицинское учреждение и находятся в хорошем состоянии.

«Я очень ценю новости о рождении ребенка, когда тот рейс прибыл в Рамштайн», - сказал Лайонс.
«На самом деле, на самом деле было больше, чем это. Просто невероятная, невероятная операция, которая продолжается, вы знаете, просто впечатляющая работа наших великих летчиков».

Новости о рождении ребенка появились после того, как на прошлой неделе появились кадры, на которых морской пехотинец помогает младенцу перелезть через забор из колючей проволоки в кабульском международном аэропорту имени Хамида Карзая.
Представитель морской пехоты сообщил, что ребенок воссоединился со своим отцом, и оба были в безопасности.

В понедельник Пентагон сообщил, что с 14 августа из Афганистана было эвакуировано 37000 человек.
Лайонс сказал, что угроза для самолетов, покидающих аэропорт, является "значительной", но отказался вдаваться в подробности. По его словам, официальные лица приняли меры по снижению угрозы.

Он добавил, что на C-17 отправляется около 450 пассажиров, и более 200 самолетов отправляются в операции по эвакуации.
«Идея состоит в том, чтобы эти самолеты постоянно двигались, либо за счет увеличения рабочего дня экипажа, либо, желательно, за счет обмена экипажами», - сказал он. «Мы раздвигаем границы, чтобы сделать все возможное, чтобы вывести всех эвакуированных из Кабула».

Представитель Пентагона Джон Кирби заявил в понедельник, что рассмотрит возможность отъезда из США.
войска в Афганистане после 31 августа, даты, которую талибы считают жестким крайним сроком для выхода американцев.

Люди каких знаков Зодиака самые неверные
Тело на площади в Москве: он оказался сыном артиста России
Что такое деменция и как понять, что она вас «атакует»
В Турции разбился российский самолет: погибли все на борту
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Змея выползла из багажника и убила всю семью с водителем
Крымские татары срочно обратились к Турции с призывом по Крыму
Врачи объяснили, почему люди повторно заражаются коронавирусом
Ей было всего 42: Талина Херц погибла мгновенно
афганистанрождениебеременнаяэвакуация.
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Повезло ребенку?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Отныне подгузники показывают уровень сахара в моче
3:00:35 8/25/2021
Отныне подгузники показывают уровень сахара в моче
Возраст 50+ резко снижает шансы мужчины на отцовство: исследование
2:30:11 8/25/2021
Возраст 50+ резко снижает шансы мужчины на отцовство: исследование
Новое дыхательное устройство для пациентов с коронавирусом создано в мире
2:00:23 8/25/2021
Новое дыхательное устройство для пациентов с коронавирусом создано в мире
Как кошка может спасти разорванные отношения в паре
1:30:18 8/25/2021
Как кошка может спасти разорванные отношения в паре
Отчет: могла ли произойти утечка коронавируса из лаборатории
1:00:11 8/25/2021
Отчет: могла ли произойти утечка коронавируса из лаборатории
Телец, Рак и Рыбы потеряются в любви во время Луны в соединении с Нептуном с 24 августа 2021 года
12:30:20 8/25/2021
Телец, Рак и Рыбы потеряются в любви во время Луны в соединении с Нептуном с 24 августа 2021 года
Лечо на зиму: Топ-2 лучших рецепта
11:20:15 8/24/2021
Лечо на зиму: Топ-2 лучших рецепта
Деньги от ЕС получают многие СМИ, а иноагентом признали "Дождь"*: Минюст объяснил
10:58:45 8/24/2021
Деньги от ЕС получают многие СМИ, а иноагентом признали "Дождь"*: Минюст объяснил
Напавший на семью ребенка-аутиста в метро предложил замять скандал
10:43:48 8/24/2021
Напавший на семью ребенка-аутиста в метро предложил замять скандал
Таксисты отказываются ездить в отдаленные районы Новосибирска. И назвали причины
10:28:55 8/24/2021
Таксисты отказываются ездить в отдаленные районы Новосибирска. И назвали причины