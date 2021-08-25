Пост отставного морского котика об Афганистане в образе президента Байдана стал вирусным
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Пост отставного морского котика об Афганистане в образе президента Байдана стал вирусным

5:30:398/25/2021,Edmund DeMarcheФото: instagram.com/jockowillink
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Джен Псаки, пресс-атташе Белого дома, во время брифинга заметно разозлилась, когда ее спросили о "застрявших" американцах.

Виллинк появился в черно-белом белое видео в черной футболке и коротко остриженной стрижке


Администрация Байдена подверглась резкой критике в связи с последствиями в Кабуле.
Джоко Виллинк, бывший морской котик в отставке, разместил в Instagram короткое видео в понедельник, представив себя главнокомандующим США во время обращения к нации о бедствии в Афганистане и шагах, которые он предпримет для решения проблемы, пишет foxnews.com.

Администрация Байдена подвергалась резкой критике со стороны тех, кто утверждает, что США отмена вряд ли могла быть хуже. Джен Псаки, пресс-атташе Белого дома, во время брифинга заметно разозлилась, когда ее спросили о "застрявших" американцах. Она сказала, что было неверно сказать, что они оказались в затруднительном положении, и еще раз подтвердила обязательство США вернуть домой каждого американца, который хочет уехать.

Виллинк появился в черно-белом белое видео в черной футболке и коротко остриженной стрижке. Он звучал твердо и произносил короткие повествовательные предложения. В подписи к видео он объяснил, что именно так он отреагирует на ситуацию в мире.



 










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Публикация от Jocko Willink (@jockowillink)






Он признал, что допустил «критические ошибки», недооценив возможности талибов. Он сказал, что виноват только он. Он признал, что американцы и афганские союзники оказались в затруднительном положении, но сказал, что они «ненадолго».

Он провел большую часть выступления, пытаясь выяснить, какие шаги он предпримет, чтобы исправить проблему.

"В следующие 48 часов Америка будет контролировать большинство крупных аэропортов в Афганистане, - сказал он. - Любое сопротивление, которое мы встретим со стороны талибов или иным образом - когда мы захватим эти аэропорты, - будет полностью и безжалостно уничтожено ».
Он сказал, что получение контроля над этими аэропортами позволит войскам США проводить быстрые спасательные операции по всей стране.

«Любой, кто вмешается в эти операции, будет убит», - сказал он.

Он также сказал, что прикажет войскам либо отбить, либо уничтожить оружие и технику, оставленные бегущими афганскими войсками.

"Любой человек, использующий, охраняющие или находящиеся в непосредственной близости от этого оружия или техники, будут убиты », - сказал он.

Он сказал, что после того, как американцы и афганцы будут извлечены и оружие будет извлечено или уничтожено, США покинут страну.
Но он пообещал внимательно следить за возможной террористической деятельностью или нарушениями прав человека, используя технологии наблюдения. Он также сказал, что США будут поддерживать борцов за свободу в стране с помощью авиаударов и подразделений спецназа.
Он сказал, что США будут продолжать оказывать поддержку до тех пор, пока враг не перестанет представлять угрозу для Америки или «добрых людей Афганистана».
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