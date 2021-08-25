Этот необычный отель доставит щенков Lifeline Puppy Rescue и просекко прямо в ваш номер
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Этот необычный отель доставит щенков Lifeline Puppy Rescue и просекко прямо в ваш номер

6:00:408/25/2021Фото: Мэтт Дельгадо /foxnews.com
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В отеле Kimpton Hotel Monaco в Денвере «Щенки и Просекко» предлагаются собаки и шампанское.

Этот отель доставит щенков и просекко в ваш номер (Мэтт Дельгадо)

Забронируйте ночь в люксе и поиграйте с щенками из Lifeline Puppy Rescue, приюта без убийств в Колорадо.
Вы можете поиграть со щенками, выпить просекко и вздремнуть в номере отеля, и все это по уважительной причине, пишет foxnews.com.
В честь Национального дня собак (26 августа) в отеле Kimpton Hotel Monaco в Денвере «Щенки и Просекко» предлагаются собаки и шампанское.
Забронируйте ночь в роскошном люксе отеля и поиграйте с щенками из Lifeline Puppy Rescue, приюта без убийств в Тодд-Крик, штат Колорадо, который поддерживает животных в регионе Скалистых гор. В дополнение к пачке щенков и ведру выпивки вы также получите блюдо с мясными закусками для закусок во время 30-минутной вечеринки со щенками.
Цены начинаются от 550 долларов за ночь, а 50% выручки будет передано в фонд «Спасение щенков».
Пакет доступен при проживании с 26 по 29 августа и должен быть забронирован за три дня до прибытия.

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