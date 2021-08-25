Отчет: могла ли произойти утечка коронавируса из лаборатории

Сегодняшняя пандемия COVID-19, вероятно, началась, когда инфицированное животное передало вирус SARS-CoV-2 человеку на рынке живых животных в Ухане, Китай. В критическом обзоре, опубликованном в рецензируемом журнале Cell, 21 научный эксперт со всего мира представляет доказательства того, что этот сценарий гораздо более вероятен, чем новое заболевание, возникшее в результате лабораторной аварии, - теория, получившая внимание в средствах массовой информации.
«Дискуссия о происхождении пандемии стала политизированной и острой, и мы почувствовали, что настало время критически взглянуть на все доступные доказательства», - говорит Стивен Гольдштейн, доктор философии, автор статьи и эволюционный вирусолог из Университета здравоохранения штата Юта. Авторы-корреспонденты Эдвард Холмс, доктор философии, Сиднейский университет, Австралия, и Эндрю Рамбо, Эдинбургский университет, Великобритания. «Предотвращение пандемий в будущем требует политической воли, чтобы отрезать пути, по которым эти вирусы проникают в человеческую популяцию. Сосредоточение внимания в неверном направлении предотвратит эти усилия», пишет medicalxpress.com.
Эксперты представили доказательства. Узнайте больше в интервью с Гольдштейном .
Рынки животных - эпицентр ранних случаев COVID-19
Карты, определяющие географические местоположения первой волны случаев COVID-19 в декабре 2019 года, показывают, что первоначально они возникли недалеко от места оптового рынка морепродуктов Хуанань в Ухане, Китай, а также других рынков, на которых, как сообщается, была торговля живыми животными. В последующие недели случаи заболевания разошлись по всему миру. За этими случаями последовали чрезмерные смертельные случаи в январе 2020 года, что является вторым маркером распространения вируса среди населения. Точно так же эти смерти первоначально были локализованы рядом с рынками животных.
«Это говорит нам о том, где началась эпидемия и где началась интенсивная передача», - объясняет Гольдштейн. «Это говорит о том, что эпидемия началась на рынках в этом районе: на рынке Хуанань и, возможно, на других рынках».
Отсутствие доказательств лабораторной утечки
Уханьский институт вирусологии, который часто называют источником лабораторной утечки, также отмечен на карте, но находится на некотором расстоянии от рынков живых животных. Ни один из самых первых задокументированных случаев - или чрезмерных смертей в течение первой недели после появления - не был зарегистрирован рядом с институтом. Ни один из первых задокументированных случаев не был связан с персоналом лаборатории. Нет никаких доказательств того, что исследователи в институте работали с SARS-CoV-2 или тесно связанным с ним вирусом.
Инфекционные заболевания человека часто возникают у животных.
COVID-19 - не первое инфекционное заболевание, вызванное коронавирусом, связанное с рынками животных. Вспышки SARS, заболевания, вызванного вирусом SARS-CoV, в 2002 и 2003 годах были связаны с рынками в Китае, где продавались живые животные. Помимо SARS-CoV и SARS-CoV-2, за последние 20 лет пять других коронавирусов передались человеку от животных. Авторы говорят, что в сочетании с наблюдением, что большинство вирусов у людей, как коронавирусов, так и других типов вирусов, происходит от инфицированных животных, не будет неожиданностью, что SARS-CoV-2 таким же образом проник в человеческую популяцию.
Никаких признаков антропогенных изменений вируса
Постоянный аргумент в пользу теории лабораторных утечек заключается в том, что вирус SARS-CoV-2 несет в себе определенный короткий генетический код, который иногда превращается в лабораторные продукты, называемый сайтом расщепления фурином. Для расследования исследователи ранее проанализировали генетические последовательности нескольких коронавирусов и обнаружили, что рассматриваемый код является обычным среди них. Авторы этого обзора далее определили, что конкретный код в SARS-CoV-2 несовершенный и, следовательно, не будет выполнять свою функцию должным образом.
«Нет логической причины, по которой сконструированный вирус мог бы использовать такой субоптимальный сайт расщепления фурином, что повлекло бы за собой такой необычный и излишне сложный подвиг генной инженерии», - пишут авторы. Исследование последовательности вируса не выявило других потенциальных признаков преднамеренной манипуляции.
Хотя значительный объем научных данных подтверждает, что SARS-CoV-2 происходит из дикой природы, эти животные не были обнаружены. «Мы не можем исключить возможность аварии в лаборатории», - говорит Гольдштейн. «Это нельзя полностью отклонить, но это маловероятно. В настоящее время нет никаких доказательств этого».