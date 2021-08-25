Возраст 50+ резко снижает шансы мужчины на отцовство: исследование

Неудивительно слышать, что фертильность женщин снижается по мере того, как отсчитываются их биологические часы.
Но есть ли у мужчин биологические часы?
Новое исследование показывает, что это не совсем то же самое, но их вероятность стать отцом ребенка, похоже, снижается даже при использовании вспомогательных репродуктивных технологий после того, как им исполнилось 50 лет, пишет medicalxpress.com.
Исследование, проведенное среди потенциальных отцов старше и младше 50 лет в Соединенном Королевстве, показало, что даже при экстракорпоральном оплодотворении (ЭКО) или интрацитоплазматической инъекции сперматозоидов (ИКСИ) шансы на рождение живого ребенка значительно снижаются, когда мужчина достигает 50 лет. Однако , что отцовский возраст не влиял независимо на риск выкидыша после вспомогательных репродуктивных технологий.
«Это не было слишком удивительно, поскольку оно продемонстрировало, что у пожилых мужчин результаты вспомогательных репродуктивных технологий хуже, но это все еще развивающаяся область исследований», - сказал д-р Бобби Наджари, директор Программы мужского бесплодия в NYU Langone Health, в Нью-Йорке. Йорк Сити. «Я думаю, что это определенно вносит значительный вклад в наше понимание этой конкретной области репродуктивного здоровья».
Авторы исследования, среди которых был доктор Гай Моррис из Центра репродуктивного и генетического здоровья в Лондоне, отметили, что отсрочка отцовства становится все более обычным явлением как для мужчин, так и для женщин во всем мире. Например, среди младенцев, родившихся в 2016 году в Англии и Уэльсе, у 15% отец был старше 40 лет.
Возраст отца также может повлиять на здоровье ребенка, отмечается в исследовании со ссылкой на американское исследование, которое показало, что возраст отца старше 45 лет увеличивает вероятность гестационного диабета у матери, преждевременных родов и судорог у новорожденных. Исходы для детей в другом обзоре обнаружили связь между увеличением возраста отца и несколькими психоневрологическими расстройствами и другими неблагоприятными последствиями для здоровья.
При ЭКО также имеет значение возраст мужчины
Последнее исследование было проведено в Центре репродуктивного и генетического здоровья в Лондоне. Все пары страдали первичным или вторичным бесплодием и подвергались ЭКО или ИКСИ с использованием образца спермы от партнера-мужчины. В исследовании участвовал 4271 мужчина и 4833 цикла. Около 41% циклов закончились рождением живого ребенка. Вероятность живорождения была на 33% ниже для мужчин старше 50 лет.
Результаты были опубликованы 17 августа в журнале Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica.
Существующие данные свидетельствуют о том, что у пожилых мужчин более высокий уровень фрагментации ДНК, что является показателем того, насколько хорошо упакована ДНК внутри сперматозоидов, пояснил Наджари. По его словам, другие исследования показали, что более высокие показатели фрагментации ДНК могут быть связаны с худшими результатами ЭКО, особенно с ранним выкидышем или плохим оплодотворением.
По словам Наджари, это одна из возможных причин, по которой у пожилых мужчин могут быть худшие результаты ЭКО. Другой важный вывод заключается в том, что у пожилых мужчин, похоже, хуже с точки зрения движения и количества сперматозоидов.
«Еще до того, как вы дойдете до точки зрения ЭКО или вспомогательных репродуктивных технологий , у пожилых мужчин могут быть некоторые трудности с фертильностью из-за просто меньшего количества или более низкого здоровья сперматозоидов», - сказал Наджари.
По словам Наджари, хотя у женщин наблюдается относительно резкое снижение фертильности и репродуктивного здоровья, у мужчин оно кажется более постепенным.
« Я думаю, что определение преклонного возраста отца , если вы посмотрите на рекомендации Американской урологической ассоциации, предполагает, что вы консультируете пары, когда мужчина старше 40 лет, об этих потенциальных неблагоприятных последствиях для здоровья потомства», - сказал Наджари. «Но в разных исследованиях используются разные определения. Например, в этом 50 используется определение старшего возраста, и я думаю, <это> потому, что нет возраста, в котором выше этого возраста очень высокий риск, а ниже этого возраста нет риска. . "
Изменения в образе жизни могут повысить шансы на живорождение
По словам Наджари, хотя возраст изменить нельзя, мужчина все равно хотел бы, чтобы его обследовал специалист по репродукции мужского пола, чтобы определить обратимые факторы, которые могут способствовать чему-то вроде повышенной фрагментации ДНК.
Это может включать курение, аномалии анатомии (например, состояние, похожее на варикозное расширение вен мошонки) или инфекцию в области гениталий.
По словам доктора Роберта Брэннигана, профессора кафедры урологии Медицинской школы Файнберга в Чикаго, мужчина, обеспокоенный своей фертильностью, может предпринять ряд разумных шагов.
По его словам, помимо посещения врача, специализирующегося на мужском репродуктивном здоровье и решения любых основных биологических проблем, изменение образа жизни может улучшить фертильность для некоторых.
Брэнниган сказал, что он не думает, что исследование должно мешать парам думать о беременности, даже если мужчина старше 50 лет.
«Я думаю, что для пары очень важно пройти обследование. Когда они обнаруживают, что очень долго изо всех сил пытаются забеременеть, бремя диагностики и лечения действительно ложится на женщину-партнера, "- отметил он.
«Очень часто мы обнаруживаем, что у мужчин есть возможности улучшить свое здоровье» , - добавил Брэнниган. «И это может быть менее инвазивным способом, чем методы лечения и лечения, предлагаемые женщинам».