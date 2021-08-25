Самый смертоносный путь для туриста: раскрыты 5 самых опасных маршрутов по всему миру

Опасные локации давно очаровывают некоторых людей, которые проводят время в поисках мест, ведущих к смертельно опасным приключениям. Так где же одни из самых смертоносных путей в мире?
Отпуск для многих состоит из расслабляющих спа-процедур, роскошных пляжных курортов или гастрономических впечатлений для гурманов среди нас. Но для некоторых отпуск не обходится без небольшого приключения. Не смотрите дальше - Express.co.uk предлагает вам пять самых ужасающих маршрутов и походов со всего мира, рассказывает express.co.uk.
Гора Хуа Шань, КитайВ этом смертоносном походе, более известном как «Планковая прогулка», ежегодно тысячи посетителей пытаются завершить его на пике высотой 7000 футов.
Аттракцион верен своему названию, так как он просто состоит из деревянных планок, прикрепленных к скале на пути к небольшому святилищу.
Расположенная в провинции Шэньси, примерно в двух часах езды на поезде от Сиань, гора является одной из пяти священных гор Китая и имеет пять вершин, причем южная вершина имеет эту ужасающую особенность.
Фактическое количество смертей официально не регистрируется, однако местные жители говорят, что до 100 человек в год встречают своего создателя во время этого опасного похода.
Уайна-Пикчу, ПеруПоход на Уайна-Пикчу также известен как Поход Смерти, поэтому довольно ясно, насколько опасным может быть это приключение с самого начала.
Дорожка представляет собой старую лестницу инков, вырезанную из гранита, которая поднимается вверх примерно на 1000 футов менее чем за милю.
Только 400 человек могут подниматься по этому пути каждый день, и билеты продаются только вместе с вашими официальными входными билетами в Мачу-Пикчу.
Каждый турист должен пройти предварительную регистрацию перед восхождением и после этого должен будет сообщить об этом официальному лицу, чтобы власти были полностью осведомлены о том, кто не вернется.
Без поручней, почти вертикального подъема и зловещего названия это похоже на смертельную миссию - хотя официально на этом аттракционе никто никогда не погиб.
Каминито-дель-Рей, ИспанияПостроенный более 100 лет назад, Caminito del Rey представляет собой опасную пешеходную дорожку, приколотую к склону горы и первоначально дававшую рабочим доступ к двум гидроэлектростанциям.
Теперь тропа шириной три фута является главной туристической достопримечательностью, откуда открывается вид на ущелье Эль-Чорро недалеко от Малаги на юге Испании.
Пятимильный маршрут длится от трех до четырех часов, каждые несколько лет его совершают 600 000 туристов.
Однако дорожка была закрыта в 2001 году после того, как за два года умерли пять человек.
Теперь все посетители должны быть в касках, а дорожка прикреплена к обрыву с помощью стальных шпилек.
Тагия, МароккоДорожка Тагия в Марокко могла заставить многих людей дрожать в сапогах, просто взглянув на нее.
Сама деревня состоит всего из нескольких десятков зданий, примерно в 2 часах ходьбы от немного большей деревни Зауят.
Менее 500 человек совершают поход каждый год, но для тех, кто любит острые ощущения среди нас, поход определенно стоит того.
Подъем может достигать 3000 м в своей высшей точке, при этом некоторые участки, по-видимому, состоят из тонких деревянных досок, прикрученных болтами к краю утеса.
Знаменитый альпинист-одиночка Алекс Хоннольд опубликовал в Facebook свое фото на тропе в Марокко с подписью: «По-прежнему моя любимая трасса в Тагии !! Ничто не сравнится с берберской каменной кладкой ».
Drakensberg Traverse, Южная АфрикаDrakensberg Traverse - это длинный 40-мильный переход через национальный парк Натал.
Хотя настоящая прогулка может быть одной вещью, одним из ее элементов может стать трепет любителей приключений.
В начале посетители вынуждены подниматься по двум шатким цепным лестницам, а это означает, что пешеходы должны держаться за гребень, чтобы начать свое путешествие.
Цифры показывают, что до 1985 года здесь умерло 55 человек, хотя с тех пор записи не обновлялись.
Самый смертоносный путь Великобритании - DoomwayВ 2021 году правительство обязало британцев по возможности проводить отпуск ближе к дому.
Организация путешествий только недавно подарила им список иностранных вариантов на выбор, страны разделены на красный, желтый и зеленый списки.
Тем не менее, всем, кто все еще интересуется отдыхом, следует тщательно выбирать место назначения, поскольку они могут оказаться на «Роковом пути», самом смертоносном пути в мире, расположенном на побережье Эссекса.
Маршрут пролегает между рекой Темза и рекой Крауч, к побережью к северо-востоку от Саутенд-он-Си.
За прошедшие годы 66 человек были найдены мертвыми в грязи после прогулки.
Однако, по оценкам, там умерли десятки других людей, чьи тела так и не вернулись.