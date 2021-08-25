Какую погоду принесет северо-восточный ветер 25 августа в Бердск

25 августа в Бердске ночью ожидается погода без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха +13, +15 С.
Днем 25 августа - малооблачно, без осадков. Температура воздуха +26, +28 С.
Ветер северо-восточный 2-8 м/с.
Народный праздник Фотя Поветенный отмечается 25 августа 2021 года (по старому календарю – 12 августа).
Приметы
Если с утра на траве изморозь – урожай озимых будет хорошим.
Если день выдался пасмурным и дождливым – ясных теплых дней ранней осенью будет мало.
Если кошка моет шерсть на голове – будет тепло и солнечно.
Если на Фотю Поветенного ясно и тепло – уродится белый гриб.