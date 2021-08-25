Какую погоду принесет северо-восточный ветер 25 августа в Бердск
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Какую погоду принесет северо-восточный ветер 25 августа в Бердск

6:35:328/25/2021Фото: https://www.pxfuel.com/
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Если день выдался пасмурным и дождливым – ясных теплых дней ранней осенью будет мало.

Если с утра на траве изморозь – урожай озимых будет хорошим
Если с утра на траве изморозь – урожай озимых будет хорошим

25 августа в Бердске ночью ожидается погода без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха +13, +15 С.

Днем 25 августа - малооблачно, без осадков. Температура воздуха +26, +28 С.

Ветер северо-восточный 2-8 м/с.

Народный праздник Фотя Поветенный отмечается 25 августа 2021 года (по старому календарю – 12 августа).

Приметы
Если с утра на траве изморозь – урожай озимых будет хорошим.

Если день выдался пасмурным и дождливым – ясных теплых дней ранней осенью будет мало.

Если кошка моет шерсть на голове – будет тепло и солнечно.

Если на Фотю Поветенного ясно и тепло – уродится белый гриб.

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