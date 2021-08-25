Когда обрезать малину - лучшее время для ухода в августе и сентябре
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
24.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Когда обрезать малину - лучшее время для ухода в августе и сентябре

5:00:588/25/2021,ФИБИ КОРНИШФото: pixabay.com
0

Посадка смеси осенней и летней плодоносящей малины может обеспечить регулярный урожай с июня по октябрь.

Летние плодоносящие стебли малины цветут и плодоносят на старых побегах прошлого года

Малина -основной продукт питания британцев в домах и садах по всей стране, и, поскольку многие культуры все еще находятся на пике урожая, на наших столах нет недостатка в этих поздних летних фруктах.
Своевременная обрезка плодовых растений - важная часть процесса сбора урожая, чтобы вырастить сильный и сочный урожай в вашем саду. Уход за малиной зависит от сорта, который вы выращиваете, и должен определяться периодом его плодоношения и цветения. Независимо от того, выращиваете ли вы летние или осенние плодоносящие сорта, это общие практические правила для хорошо обрезанной малины, пишет express.co.uk.

Эти дешевые культуры легко выращивать, и при правильном уходе они могут дать обилие богатых, красных и сладких ягод из своих скромных тростников с древесным стеблем.

Посадка смеси осенней и летней плодоносящей малины может обеспечить регулярный урожай с июня по октябрь, поэтому на вашей летней кухне никогда не будет недостатка в этих натуральных сладостях.

Однако, если их не обрезать, эти плодоносные стебли могут стать перегруженными, что ограничит их способность давать большие ягоды, поскольку они вырастают отведенное для них место, из-за чего стебли с каждым годом становятся слабее, прежде чем полностью погибнут.

Когда обрезать летнюю малину
Летние плодоносящие стебли малины цветут и плодоносят на старых побегах прошлого года, поэтому важно обрезать летние сорта до уровня земли после их летнего урожая.

Эта солнечная малина, также известная как флорикан, будет плодоносить в период с июня по начало августа, поэтому, если вы еще этого не сделали, пора обрезать пустые стебли.
Королевское садоводческое общество рекомендует обрезать плодоносящие тростники до уровня земли после сбора урожая летом, не оставляя пеньков, прежде чем выбирать самые прочные тростники и связывать их на расстоянии четырех-шести дюймов вдоль проволочной опоры.

Удалите все оставшиеся молодые стебли на уровне земли и снова обработайте их в феврале - когда вам нужно обрезать длинные стебли до почки примерно на четыре дюйма выше верхней проволоки.

Когда обрезать осеннюю малину
Обрезку осенней малины следует проводить тщательно в феврале и слегка летом, чтобы не было переполненных тростников.
Осенние сорта этой летней ягоды дают спелые плоды с августа по октябрь на стеблях, выращенных в том же году, поэтому обрезка является ключом к поддержанию этой выносливой культуры.

Как и у летних плодоносящих сортов, осенние побеги малины следует обрезать до уровня земли в феврале, удаляя все древесные стебли, которые растут вдали от основного ряда.

Осенняя малина требует гораздо меньше опоры, для этого требуется всего одна проволока или натяжка прочной веревки между столбами, чтобы длинные изогнутые трости не просыпались на другие участки вашего сада.
Подкормите осенний урожай обычным удобрением и добавьте мульчу в почву с тростниками, чтобы сохранить влагу в корнях и подавить сорняки.

Осенняя малина дает отличные горшечные культуры для более плодородного патио, так как ее легко обрезать.

Обвязка летних малиновых тростников
Летние сорта нуждаются в большей поддержке, чем их осенние аналоги, поэтому всегда привязывайте стебли при обрезке - убедитесь, что стебли размещены и привязаны вдоль одной стороны проволоки, чтобы вы могли держать плодоносящие побеги и молодые побеги отдельно по мере прохождения сезона.

Прикрепить стебли малины к проволочной опоре легко, выполнив следующие три простых шага для хорошо поддерживаемой культуры:


  • Осторожно переместите банку к опорной проволоке и поднесите к ней садовый шпагат.
  • Переместите шпагат через опорную проволоку и закруглите заднюю часть трости.
  • Удерживайте на месте, прежде чем наматывать шпагат на саму себя и под проволоку, чтобы закрепить трость.

Кончик:

Во избежание травм всегда надевайте перчатки и используйте острые секаторы при обрезке.

Как убит мэр Кривого Рога: разгадку смерти нашли рядом с трупом
Застреленные и связанные: за неделю в реке найдено более 40 тел
В чем отличие умного человека от дурака: 2 признака
"Неуважение": Меркель ждал недопустимый прием в Киеве
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
При всех прервала речь Путина: поступок Меркель не объяснить
Онколог назвал любимый продукт умерших от рака кишечника людей
Скандал в РФ: что устроили мусульманки на пляже
Пытались спастись: погибла семья из 12 человек
огороддачамалинаобрезка
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Когда обрезать малину - лучшее время для ухода в августе и сентябре
5:00:58 8/25/2021
Когда обрезать малину - лучшее время для ухода в августе и сентябре
Самый смертоносный путь для туриста: раскрыты 5 самых опасных маршрутов по всему миру
4:30:13 8/25/2021
Самый смертоносный путь для туриста: раскрыты 5 самых опасных маршрутов по всему миру
Вода вырвала из рук отца 7-месячных близнецов во время наводнения в Теннесси. Малыши погибли
4:00:38 8/25/2021
Вода вырвала из рук отца 7-месячных близнецов во время наводнения в Теннесси. Малыши погибли
Во время эвакуации из Афганистана родились трое малышей
3:30:03 8/25/2021
Во время эвакуации из Афганистана родились трое малышей
Отныне подгузники показывают уровень сахара в моче
3:00:35 8/25/2021
Отныне подгузники показывают уровень сахара в моче
Возраст 50+ резко снижает шансы мужчины на отцовство: исследование
2:30:11 8/25/2021
Возраст 50+ резко снижает шансы мужчины на отцовство: исследование
Новое дыхательное устройство для пациентов с коронавирусом создано в мире
2:00:23 8/25/2021
Новое дыхательное устройство для пациентов с коронавирусом создано в мире
Как кошка может спасти разорванные отношения в паре
1:30:18 8/25/2021
Как кошка может спасти разорванные отношения в паре
Отчет: могла ли произойти утечка коронавируса из лаборатории
1:00:11 8/25/2021
Отчет: могла ли произойти утечка коронавируса из лаборатории
Телец, Рак и Рыбы потеряются в любви во время Луны в соединении с Нептуном с 24 августа 2021 года
12:30:20 8/25/2021
Телец, Рак и Рыбы потеряются в любви во время Луны в соединении с Нептуном с 24 августа 2021 года