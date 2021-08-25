Когда обрезать малину - лучшее время для ухода в августе и сентябре

Малина -основной продукт питания британцев в домах и садах по всей стране, и, поскольку многие культуры все еще находятся на пике урожая, на наших столах нет недостатка в этих поздних летних фруктах.
Своевременная обрезка плодовых растений - важная часть процесса сбора урожая, чтобы вырастить сильный и сочный урожай в вашем саду. Уход за малиной зависит от сорта, который вы выращиваете, и должен определяться периодом его плодоношения и цветения. Независимо от того, выращиваете ли вы летние или осенние плодоносящие сорта, это общие практические правила для хорошо обрезанной малины, пишет express.co.uk.
Эти дешевые культуры легко выращивать, и при правильном уходе они могут дать обилие богатых, красных и сладких ягод из своих скромных тростников с древесным стеблем.
Посадка смеси осенней и летней плодоносящей малины может обеспечить регулярный урожай с июня по октябрь, поэтому на вашей летней кухне никогда не будет недостатка в этих натуральных сладостях.
Однако, если их не обрезать, эти плодоносные стебли могут стать перегруженными, что ограничит их способность давать большие ягоды, поскольку они вырастают отведенное для них место, из-за чего стебли с каждым годом становятся слабее, прежде чем полностью погибнут.
Когда обрезать летнюю малину
Летние плодоносящие стебли малины цветут и плодоносят на старых побегах прошлого года, поэтому важно обрезать летние сорта до уровня земли после их летнего урожая.
Эта солнечная малина, также известная как флорикан, будет плодоносить в период с июня по начало августа, поэтому, если вы еще этого не сделали, пора обрезать пустые стебли.
Королевское садоводческое общество рекомендует обрезать плодоносящие тростники до уровня земли после сбора урожая летом, не оставляя пеньков, прежде чем выбирать самые прочные тростники и связывать их на расстоянии четырех-шести дюймов вдоль проволочной опоры.
Удалите все оставшиеся молодые стебли на уровне земли и снова обработайте их в феврале - когда вам нужно обрезать длинные стебли до почки примерно на четыре дюйма выше верхней проволоки.
Когда обрезать осеннюю малину
Обрезку осенней малины следует проводить тщательно в феврале и слегка летом, чтобы не было переполненных тростников.
Осенние сорта этой летней ягоды дают спелые плоды с августа по октябрь на стеблях, выращенных в том же году, поэтому обрезка является ключом к поддержанию этой выносливой культуры.
Как и у летних плодоносящих сортов, осенние побеги малины следует обрезать до уровня земли в феврале, удаляя все древесные стебли, которые растут вдали от основного ряда.
Осенняя малина требует гораздо меньше опоры, для этого требуется всего одна проволока или натяжка прочной веревки между столбами, чтобы длинные изогнутые трости не просыпались на другие участки вашего сада.
Подкормите осенний урожай обычным удобрением и добавьте мульчу в почву с тростниками, чтобы сохранить влагу в корнях и подавить сорняки.
Осенняя малина дает отличные горшечные культуры для более плодородного патио, так как ее легко обрезать.
Обвязка летних малиновых тростников
Летние сорта нуждаются в большей поддержке, чем их осенние аналоги, поэтому всегда привязывайте стебли при обрезке - убедитесь, что стебли размещены и привязаны вдоль одной стороны проволоки, чтобы вы могли держать плодоносящие побеги и молодые побеги отдельно по мере прохождения сезона.
Прикрепить стебли малины к проволочной опоре легко, выполнив следующие три простых шага для хорошо поддерживаемой культуры:
- Осторожно переместите банку к опорной проволоке и поднесите к ней садовый шпагат.
- Переместите шпагат через опорную проволоку и закруглите заднюю часть трости.
- Удерживайте на месте, прежде чем наматывать шпагат на саму себя и под проволоку, чтобы закрепить трость.