Сильная магнитная буря 25 августа 2021: как метеопаты ощущают себя во второй день солнечного буйства
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
24.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Сильная магнитная буря 25 августа 2021: как метеопаты ощущают себя во второй день солнечного буйства

5:43:538/25/2021Фото: https://www.pxfuel.com/
0

Магнитный удар начнется сразу после полночи и с разными баллами пройдется по жизни метеопатов в течение суток.

Сильный удар придется с 6 до 9 утра по Москве, в Новосибирске с 10.00 до 14.00, затем с 12.00 до 18.00 по Москве будут геоудар более мощный
Сильный удар придется с 6 до 9 утра по Москве, в Новосибирске с 10.00 до 14.00, затем с 12.00 до 18.00 по Москве будут геоудар более мощный

Метеозависимые люди переживают второй день космического шторма. Сегодня, 25 августа, день тоже обещает быть ярким – солнечным.

Магнитный удар начнется сразу после полночи и с разными баллами пройдется по жизни метеопатов в течение суток.

Сильный удар придется с 6 до 9 утра по Москве, в Новосибирске с 10.00 до 14.00, затем с 12.00 до 18.00 по Москве будут геоудар более мощный, который немного потеряет свою силу с 18.00 до 21.00 и после 21.00 опять усилится. В Новосибирске с 22.00 и уйдет в ночь 26 августа.

Как прожили вчерашний день наши читатели?

Валя:

Плохо, поверхностный сон, часто просыпалась.

Оля:

Ночь была тяжкая, и сейчас всё продолжается. Жар во всём теле. Испуг, паника.

Ирина:

Шатает, и прям чувствую, что сосуды сузились. Ноет сердце...

Василий:

Тревожное состояние с утра.

Елена:

Тоже тревожное состояние. Кто еще, как себя чувствует?

Как прожить второй день космического шторма?

- Начните очень спокойно новый день.

-Примите душ. Лучше контрастный.

-Выпейте вместо кофе травяной чай.

- Запаситесь водой с собой по дороге на работу.

-Следите за давлением. Пейте препараты, которые вам назначены для регулирования давления.

- Не ешьте тяжелой пищи. Лучше легкие овощи и фрукты.

- Высыпайтесь.

-При мигрени отпроситесь с работы домой.

Желаем вам спокойного дня! Берегите себя!

Загадочная смерть 6 генералов за 10 дней: раскрыты причины
Скончалась 25-летняя участница Олимпиады-2016
Удар в спину: Украина арестовала 13 российских самолетов
"Вернуть Крым": крымские татары резко ответили Зеленскому
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
"Можно назвать неуважением": чем отличился визит Меркель в Киев
Канцлер Германии при всех прервала речь Путина: что она сделала
Путин снял Васильеву с поста: важные детали произошедшего
Безруков не стал молчать и высказался о Меньшикове
магнитная буряметеозависимые людигеоударкосмический шторм
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Берегите себя!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Сильная магнитная буря 25 августа 2021: как метеопаты ощущают себя во второй день солнечного буйства
5:43:53 8/25/2021
Сильная магнитная буря 25 августа 2021: как метеопаты ощущают себя во второй день солнечного буйства
Пост отставного морского котика об Афганистане в образе президента Байдана стал вирусным
5:30:39 8/25/2021
Пост отставного морского котика об Афганистане в образе президента Байдана стал вирусным
Когда обрезать малину - лучшее время для ухода в августе и сентябре
5:00:58 8/25/2021
Когда обрезать малину - лучшее время для ухода в августе и сентябре
Самый смертоносный путь для туриста: раскрыты 5 самых опасных маршрутов по всему миру
4:30:13 8/25/2021
Самый смертоносный путь для туриста: раскрыты 5 самых опасных маршрутов по всему миру
Вода вырвала из рук отца 7-месячных близнецов во время наводнения в Теннесси. Малыши погибли
4:00:38 8/25/2021
Вода вырвала из рук отца 7-месячных близнецов во время наводнения в Теннесси. Малыши погибли
Во время эвакуации из Афганистана родились трое малышей
3:30:03 8/25/2021
Во время эвакуации из Афганистана родились трое малышей
Отныне подгузники показывают уровень сахара в моче
3:00:35 8/25/2021
Отныне подгузники показывают уровень сахара в моче
Возраст 50+ резко снижает шансы мужчины на отцовство: исследование
2:30:11 8/25/2021
Возраст 50+ резко снижает шансы мужчины на отцовство: исследование
Новое дыхательное устройство для пациентов с коронавирусом создано в мире
2:00:23 8/25/2021
Новое дыхательное устройство для пациентов с коронавирусом создано в мире
Как кошка может спасти разорванные отношения в паре
1:30:18 8/25/2021
Как кошка может спасти разорванные отношения в паре