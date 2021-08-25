Сильная магнитная буря 25 августа 2021: как метеопаты ощущают себя во второй день солнечного буйства

Метеозависимые люди переживают второй день космического шторма. Сегодня, 25 августа, день тоже обещает быть ярким – солнечным.
Магнитный удар начнется сразу после полночи и с разными баллами пройдется по жизни метеопатов в течение суток.
Сильный удар придется с 6 до 9 утра по Москве, в Новосибирске с 10.00 до 14.00, затем с 12.00 до 18.00 по Москве будут геоудар более мощный, который немного потеряет свою силу с 18.00 до 21.00 и после 21.00 опять усилится. В Новосибирске с 22.00 и уйдет в ночь 26 августа.
Как прожили вчерашний день наши читатели?
Валя:
Плохо, поверхностный сон, часто просыпалась.
Оля:
Ночь была тяжкая, и сейчас всё продолжается. Жар во всём теле. Испуг, паника.
Ирина:
Шатает, и прям чувствую, что сосуды сузились. Ноет сердце...
Василий:
Тревожное состояние с утра.
Елена:
Тоже тревожное состояние. Кто еще, как себя чувствует?
Как прожить второй день космического шторма?
- Начните очень спокойно новый день.
-Примите душ. Лучше контрастный.
-Выпейте вместо кофе травяной чай.
- Запаситесь водой с собой по дороге на работу.
-Следите за давлением. Пейте препараты, которые вам назначены для регулирования давления.
- Не ешьте тяжелой пищи. Лучше легкие овощи и фрукты.
- Высыпайтесь.
-При мигрени отпроситесь с работы домой.
Желаем вам спокойного дня! Берегите себя!