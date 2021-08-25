Как опасный признак диабета проявляется на вашей ноге

Диабет 2-го типа подвергает вашу жизнь опасности только в том случае, если постоянно высокий уровень сахара в крови не находится под контролем. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), знак на вашей ноге может оказаться опасным для жизни, если его не устранить.
Диабет 2 типа не влияет на качество вашей жизни в целом, если его движущий механизм - высокий уровень сахара в крови - находится под контролем. Нестабильный уровень сахара в крови - результат плохой выработки инсулина. Если уровень сахара в крови не стабилизируется, это может нанести непередаваемый вред организму, который часто изначально концентрируется в ногах.
Это потому, что высокий уровень сахара в крови может вызвать повреждение нервов конечностей, пишет express.co.uk.
Жизненно важно реагировать на признаки повреждения нервов в ногах, не в последнюю очередь потому, что эти проблемы могут привести к дальнейшим осложнениям.
Есть один характерный признак, который может появиться на ваших ногах и который может оказаться опасным для жизни, если его не лечить.
«Повреждение нервов вместе с плохим кровотоком - еще одно осложнение диабета - подвергает вас риску развития язвы стопы (язвы или раны), которая может заразиться и плохо зажить», - поясняет Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC).
CDC продолжает: «Если инфекция не вылечится с помощью лечения, возможно, потребуется ампутировать ваш палец ноги, ступню или часть ноги (удалить хирургическим путем), чтобы предотвратить распространение инфекции и спасти вашу жизнь».
Принимая во внимание риски, очень важно знать, на что следует обращать внимание, и принимать соответствующие меры для реагирования.
«Язвы стопы могут возникнуть у любого человека и относятся к участку поврежденной кожи, обычно на голени или ступнях», - объясняет Diabetes.co.uk .
«Когда уровень сахара в крови высок или регулярно колеблется, кожа, которая обычно заживает, может не восстанавливаться должным образом из-за повреждения нервов».
Согласно санитарному органу, люди с диабетом, которые обеспокоены тем, что у них может быть язва стопы, должны немедленно поговорить с врачом или ортопедом.
Эти специалисты должны одевать и защищать язву, чтобы избежать инфекции и помочь заживлению кожи.
Как предотвратить язвы на стопах
Чтобы избежать язв стопы при диабете, нужно правильно заботиться о ногах.
Согласно NHS , вам следует проверять ноги в рамках ежегодного обследования диабета.
Вы можете иметь право обратиться к ортопеду NHS, если у вас диабет и симптомы, влияющие на ваши ноги, такие как онемение.
«Спросите у своего терапевта направление или найдите местного ортопеда», - советует NHS.
Другие кончики стопы включают:
- Держите ноги в чистоте и не допускайте попадания инфекций
- Носите подходящую обувь, которая не сдавливает и не натирает. Неправильно подобранная обувь может вызвать натоптыши и мозоли, язвы и проблемы с ногтями.
- Никогда не ходите босиком, особенно в саду или на пляже в отпуске, чтобы избежать порезов, и старайтесь не сидеть со скрещенными ногами, чтобы не нарушить кровообращение.
- Регулярно стригите или подпиливайте ногти на ногах
- Обратитесь к ортопеду для лечения натоптышей или твердой кожи.
Как снизить уровень сахара в кровиВ долгосрочной перспективе важно контролировать уровень сахара в крови, чтобы предотвратить угрозу осложнений.
Одно из самых важных вмешательств, которое вы можете предпринять, - это следить за потреблением углеводов.
«Углеводы в пище повышают уровень сахара в крови после того, как вы их едите, чем когда вы едите белки или жиры», - предупреждает CDC.
Вы все еще можете есть углеводы, если у вас диабет.
Как объясняет CDC, количество, которое вы можете иметь и оставаться в целевом диапазоне сахара в крови, зависит от вашего возраста, веса, уровня активности и других факторов.