Как опасный признак диабета проявляется на вашей ноге
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Как опасный признак диабета проявляется на вашей ноге

6:30:248/25/2021,АДАМУ ЧЕПМЕНФото: pixabay.com
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Диабет 2 типа не влияет на качество вашей жизни в целом, если его движущий механизм - высокий уровень сахара в крови - находится под контролем.

Когда уровень сахара в крови высок или регулярно колеблется, кожа, которая обычно заживает, может не восстанавливаться должным образом

Диабет 2-го типа подвергает вашу жизнь опасности только в том случае, если постоянно высокий уровень сахара в крови не находится под контролем. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), знак на вашей ноге может оказаться опасным для жизни, если его не устранить.
Диабет 2 типа не влияет на качество вашей жизни в целом, если его движущий механизм - высокий уровень сахара в крови - находится под контролем. Нестабильный уровень сахара в крови - результат плохой выработки инсулина. Если уровень сахара в крови не стабилизируется, это может нанести непередаваемый вред организму, который часто изначально концентрируется в ногах.
Это потому, что высокий уровень сахара в крови может вызвать повреждение нервов конечностей, пишет express.co.uk.

Жизненно важно реагировать на признаки повреждения нервов в ногах, не в последнюю очередь потому, что эти проблемы могут привести к дальнейшим осложнениям.

Есть один характерный признак, который может появиться на ваших ногах и который может оказаться опасным для жизни, если его не лечить.

«Повреждение нервов вместе с плохим кровотоком - еще одно осложнение диабета - подвергает вас риску развития язвы стопы (язвы или раны), которая может заразиться и плохо зажить», - поясняет Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC).
CDC продолжает: «Если инфекция не вылечится с помощью лечения, возможно, потребуется ампутировать ваш палец ноги, ступню или часть ноги (удалить хирургическим путем), чтобы предотвратить распространение инфекции и спасти вашу жизнь».

Принимая во внимание риски, очень важно знать, на что следует обращать внимание, и принимать соответствующие меры для реагирования.

«Язвы стопы могут возникнуть у любого человека и относятся к участку поврежденной кожи, обычно на голени или ступнях», - объясняет Diabetes.co.uk .

«Когда уровень сахара в крови высок или регулярно колеблется, кожа, которая обычно заживает, может не восстанавливаться должным образом из-за повреждения нервов».
Согласно санитарному органу, люди с диабетом, которые обеспокоены тем, что у них может быть язва стопы, должны немедленно поговорить с врачом или ортопедом.

Эти специалисты должны одевать и защищать язву, чтобы избежать инфекции и помочь заживлению кожи.

Как предотвратить язвы на стопах
Чтобы избежать язв стопы при диабете, нужно правильно заботиться о ногах.

Согласно NHS , вам следует проверять ноги в рамках ежегодного обследования диабета.

Вы можете иметь право обратиться к ортопеду NHS, если у вас диабет и симптомы, влияющие на ваши ноги, такие как онемение.

«Спросите у своего терапевта направление или найдите местного ортопеда», - советует NHS.

Другие кончики стопы включают:


  • Держите ноги в чистоте и не допускайте попадания инфекций
  • Носите подходящую обувь, которая не сдавливает и не натирает. Неправильно подобранная обувь может вызвать натоптыши и мозоли, язвы и проблемы с ногтями.
  • Никогда не ходите босиком, особенно в саду или на пляже в отпуске, чтобы избежать порезов, и старайтесь не сидеть со скрещенными ногами, чтобы не нарушить кровообращение.
  • Регулярно стригите или подпиливайте ногти на ногах
  • Обратитесь к ортопеду для лечения натоптышей или твердой кожи.

Как снизить уровень сахара в крови

В долгосрочной перспективе важно контролировать уровень сахара в крови, чтобы предотвратить угрозу осложнений.

Одно из самых важных вмешательств, которое вы можете предпринять, - это следить за потреблением углеводов.

«Углеводы в пище повышают уровень сахара в крови после того, как вы их едите, чем когда вы едите белки или жиры», - предупреждает CDC.

Вы все еще можете есть углеводы, если у вас диабет.

Как объясняет CDC, количество, которое вы можете иметь и оставаться в целевом диапазоне сахара в крови, зависит от вашего возраста, веса, уровня активности и других факторов.

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