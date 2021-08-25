Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 25 августа 2021 в России и мире

• День рождения консервной банки
• День лазанья по деревьям
• День оперативно-поисковых подразделений МВД РФ
• День памяти мучеников Фотия и Аникиты
• День рождения операционной системы Linux
• Католический праздник святого Людовика Французского (Feast of Saint Louis of France)
• День «Поцелуемся и помиримся» (National Kiss and Make Up Day) - США
• Битва томатов (La Tomatina) - Испания
• День гардероба секонд-хенд (National Secondhand Wardrobe Day) - США
• День освобождения Парижа (Liberation Day of Paris) - Франция
• День бананового сплита (National Banana Split Day) - США
• День солдата (Dia do Soldado) - Бразилия
• Среда «Готов протянуть руку помощи» (Willing-To-Lend-A-Hand Wednesday) - США
• День независимости (Uruguay Independence Day) - Уругвай
• День коктейля «Виски Сауэр» (National Whiskey Sour Day) - США
• День политики приоритета армии «Сонгун» (Day of Songun) - КНДР
• День молодёжи - Монголия
• День основателей Службы национальных парков (National Park Service Founders Day) - США
• Именины у Александра, Аникиты, Капитона, Сергея, Фёдора, Степана, Михаила, Петра, Николая, Ивана, Ильи, Василия, Дмитрия, Алексея, Аркадия, Антона
• Фотя Поветенный (День Святого огня)
Важные события
1604 Лжедмитрий I с войском польских и украинских наёмников начал поход на Москву.
1609 Галилео Галилей продемонстрировал первый в мире телескоп.
1710 русские войска вынудили капитулировать шведский гарнизон в крепости Пярну.
1805 русская армия М. Кутузова выступила из Радзивиллова в Австрию для совместных действий против Наполеона.
1833 русская экспедиция Петра Пахтусова впервые исследовала Маточкин Шар (Новая Земля).
1887 Владимир Ульянов (Ленин) поступил в Казанский университет.
1905 восемь матросов русского мятежного броненосца «Потёмкин» приговорены к смертной казни.
1916 русские войска форсировали Дунай и вторглись на территорию Болгарии.
1937 первый полёт самолёта АНТ-51.
1957 из Горького в Казань отправился первый советский корабль на подводных крыльях «Ракета».
1964 диссидент Пётр Григоренко лишён звания генерал-майора.
1968 восемь диссидентов провели на Красной площади демонстрацию против введения советских войск в Чехословакию.
1973 сделан первый снимок томографом.
1974 состоялась выставка Александра Попова на Гоголевском бульваре, которая положила начало новому типу уличных выставок-акций, ставших неотъемлемой частью культуры 70-х годов.
1983 СССР подписал договор о покупке в США зерна на 10 млрд долларов.
1987 принят Указ Президиума ВС СССР о проверке на СПИД, предполагавший наказание за заражение, и высылку из страны инфицированных иностранцев.
1997 основан российский государственный телеканал «Культура» (Россия К).
2006 в результате пожара обрушился главный купол Троицкого собора Санкт-Петербурга.
Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend