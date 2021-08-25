Какой сегодня церковный праздник 25 августа 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
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25.08
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Какой сегодня церковный праздник 25 августа 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

8:20:308/25/2021Фото: piqsels
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Сегодня запрещалось подниматься на чердаки, нельзя было лениться и ругаться с близкими. Нельзя было оставлять сараи неубранными.

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В эту дату чтут память мучеников Аникиты и его племянника.

В деревнях и селах в этот день занимаются уборкой и ремонтом хозяйственных нежилых построек. В народе такие строения называют поветями, что дало вторую часть названия этого праздника.

Пол принято заметать веником из вереска. Считается, что это изгоняет нечистую силу.

В некоторых областях в этот срок начинается посев озимых культур.

Ясная и теплая погода предвещает хороший урожай белых грибов.

Приметы


  • Если в этот день дождливо – "бабье лето" будет короткое, тёплая и ясная погода – будет много белых грибов.
  • Грозы в августе – к долгой осени.
  • Кошка старательно умывается – солнышко намывает, будет хорошая погода.
  • Если туман стоит над лесом, то будет дождь.
  • Курительная трубка трещит при курении – перед дождем.

Источник: my-calend

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