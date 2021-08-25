Какой сегодня церковный праздник 25 августа 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 25 августаУспенский пост 12 день
Преподобномучеников Белогорских
Мучеников Фотия, Аникиты и многих с ними
Народные праздники
Фотя Поветенный
В эту дату чтут память мучеников Аникиты и его племянника.
В деревнях и селах в этот день занимаются уборкой и ремонтом хозяйственных нежилых построек. В народе такие строения называют поветями, что дало вторую часть названия этого праздника.
Пол принято заметать веником из вереска. Считается, что это изгоняет нечистую силу.
В некоторых областях в этот срок начинается посев озимых культур.
Ясная и теплая погода предвещает хороший урожай белых грибов.
Приметы
- Если в этот день дождливо – "бабье лето" будет короткое, тёплая и ясная погода – будет много белых грибов.
- Грозы в августе – к долгой осени.
- Кошка старательно умывается – солнышко намывает, будет хорошая погода.
- Если туман стоит над лесом, то будет дождь.
- Курительная трубка трещит при курении – перед дождем.
Источник: my-calend