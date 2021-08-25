Гороскоп на 26 августа 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
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Гороскоп на 26 августа 2021 года: самое главное для каждого индивидуально

9:20:348/25/2021Фото: piqsels
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Сегодня можно доверять самым близким людям. День благоприятствует любовным чувствам - хорошо делать предложения и признаваться в чувствах.

качели, роза
Четверг - день для любви и романтики

Овен

Этот день рискует вам не понравится, поскольку работа будет мало полезной, и прибыли будет неё практически ноль. У вас бывали ситуации и похуже, потому не вздумайте сдаваться. Займитесь сегодня составлением точного плана на завтра.

Телец

У вас сегодня будет очень хороший день в плане работы, поскольку очень вероятен подъём по карьерной лестнице. Постарайтесь никуда не спешить, и внимательно выслушайте все поступающие предложения.

Близнецы

Сегодня звёзды вам рекомендуют прислушиваться только к себе и не слушать чужих советов и обещаний. Если есть проблемы со здоровьем - не затягивайте визит к врачу. Постарайтесь выспаться.

Рак

День будет очень суетливый и непонятный, хотя таким вы его создадите сами - своим настроением с самого утра. Вы сами не будете знать, чего хотите. Есть вероятность ссоры с любимым человеком.

Лев

Если вы с утра себя создадите правильное настроение, то в течение дня сможете добиться всего того, чего хотите. Для работы день очень благоприятный, но звёзды рекомендуют сегодня не обращаться по инстанциям.

Дева

Сегодня вас накроют воспоминания о прошлом, что заставит вас переживать. Не стоит этого делать, поскольку это просто эмоции. Бытовые трудности временны, как и отсутствие денег. Если вы одиноки, сегодня есть хорошая вероятность повстречать свою судьбу.

Весы

Сегодня ваше настроение будет не самым лучшим, а потому вы будете склонны обижать всех, кто вас окружает. Для того, чтобы не нагрянула депрессия, вам рекомендуется отдохнуть. Откажитесь сегодня от покупок.

Скорпион

Сегодня ваши романтические чувства заставят вас быть очень настойчивым и решительным. Но не рвитесь с места в карьер, поскольку время само подскажет, как нужно действовать. Спорт сегодня очень для вас полезен.

Стрелец

Сегодня вам стоит больше доверять своей интуиции, чтобы не наделать ошибок. Благоприятно путешествовать, знакомиться и встречаться. Если есть проблемы с детьми-подростками, их стоит обсудить внимательно и не торопясь.

Козерог

Вы сами себе создали кучу проблем, причём оправдываете себя тем, что всем свойственно ошибаться. Однако разгребать эти проблемы придётся вам в одиночестве. От друзей можно получить только моральную поддержку.

Водолей

У вас сегодня будет очень активный рабочий день, поскольку вы рассчитываете на пополнение бюджета. Может поступить приглашение на посещение какого-то торжества. Вечером можно пройтись по магазинам.

Рыбы

К Сегодня ваше настроение будет ниже среднего, поскольку вы очень устали и чувствуете себя никому не нужными. Вам нужно стать более инициативными. Домашние дела и заботы переложите со спокойной совестью на своих родных.

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