Кандидатов и партии утвердил избирком в бюллетенях на выборы в Бердске. Окончательные списки
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
25.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Кандидатов и партии утвердил избирком в бюллетенях на выборы в Бердске. Окончательные списки

9:34:308/25/2021,Анастасия СолодковаФото: ТИК Бердска
0

В Госдуму баллотируется от Бердска 10 человек. В бланк внесены 14 партий. Кроме того, 185 кандидатов претендуют на 27 мест в бердском горсовете.

Бюллетени для 84 тыс. избирателей Бердска привозят с запасом и под охраной
Сюжет: Выборы в Бердске-2021
"Все делается, чтобы мне навредить": Кандидат в Госдуму от Новосибирска Наталья Пинус записала видео для жителей Бердска

"Все делается, чтобы мне навредить": Кандидат в Госдуму от Новосибирска Наталья Пинус записала видео для жителей БердскаОбластной суд отказал кандидатам в горсовет Бердска в восстановлении регистрации на выборы 2021 из-за экстремизмаЕщё 69 новости

Новосибирской облизбирком 24 августа утвердил тексты избирательных бюллетеней для голосования по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Государственной думы. В бланки для голосования по Искитимскому округу №137, куда входит Бердск, внесены 10 фамилий — столько кандидатов баллотируются в нижнюю палату парламента и хотят заручиться поддержкой бердчан.

В бюллетенях кандидаты будут располагаться в алфавитном порядке.

В бланк включены:

Александр Аверкин (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость),
Александр Аксененко  (Справедливая Россия-За правду),
Евгений Лебедев (ЛДПР),
Виталий Новоселов (КПРФ),
Елена Пивоварова (Яблоко).
Наталья Пинус (Родина),
Александр Плюшкин (Гражданская Платформа),
Дмитрий Старостенко  (Единая Россия),
Андрей Теряев (Новые люди),
Евгений Цыбизов (Партия роста).

Избирком снял с думских выборов кандидата по 137-у округу, самовыдвиженца Сергея Канарейкина. Он не представил документы на регистрацию и подписные листы в окружную комиссию в срок.

Каждый избиратель, который будет голосовать в пределах своего избирательного округа, получит от члена участковой комиссии два бюллетеня: для голосования за конкретного кандидата и за политическую партию. Чтобы определить порядок расположения политических партий ЦИК России провела жеребьевку.

По ее результатам политические партии будут располагаться в следующем порядке:

1. Политическая партия  КПРФ

2. Политическая партия «Российская экологическая партия «Зеленые»

3. Политическая партия ЛДПР

4. Политическая партия «Новые люди»

5. Всероссийская политическая партия «Единая Россия»

6. Партия «Справедливая Россия — За правду»

7. Политическая партия «Яблоко»

8. Всероссийская политическая партия «Партия роста»

9. Политическая партия «Российская партия свободы и справедливости»

10. Политическая партия «Коммунисты России»

11. Политическая партия «Гражданская Платформа»

12. Политическая партия «Зеленая альтернатива»

13. Всероссийская политическая партия «Родина»

14. Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»

Бердчане, кроме того, получат третий бюллетень — со списком кандидатов в депутаты местного горсовета. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в списке 185 претендентов на 27 депутатских мандатов. На каждом бердском округе от 5 до 10 соперников.

Голосование за депутатов Государственной думы и в местный депутатский корпус пройдет 17, 18 и 19 сентября 2021 года. Как уточнила «Курьер. Среда. Бердск» председатель бердского избиркома Наталья Фокина, избирательные участки в эти три дня будут работать с 8.00 до 20.00. Итоги выборов подведут после закрытия избирательных участков 10 сентября.

- В этом году решили не проводить голосование во дворах. Но, как обычно, будем выходить к тем избирателям, кто не может прийти на участок, но желает участвовать в выборах — по предварительному звонку. Таким же образом, по спискам из горбольницы, смогут проголосовать пациенты ЦГБ, - прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» Наталья Фокина.

Напомним, что в 2021 году изменилась схема избирательных округов Бердске. Узнайте, в какой округ входит ваш адрес.

Люди каких знаков Зодиака самые неверные
Что такое деменция и как понять, что она вас «атакует»
Крымские татары срочно обратились к Турции с призывом по Крыму
Медведь растерзал 26-летнюю девушку на глазах у ее друзей
Дело сестер Хачатурян: что показала новая экспертиза
Норкин сравнил цены в Крыму и Москве и изумился
Змея выползла из багажника и убила всю семью с водителем
19-летний парень похвастался и был расстрелян в прямом эфире
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
С чего начинается деменция: безошибочные сигналы
Ей было всего 42: Талина Херц погибла мгновенно
Известный журналист умер после нападения в столице
Анекдот Вассермана про блондинок: хохочет вся страна
"Кровавый кашель": актер Стеклов не выдерживает и готов сбежать
В ГД сказали, кто в МВД прикрывал главу ГИБДД Ставрополья
«Снимите корону»: белорусы высмеяли выступление России на ОИ
Ей было 31: на дне озера нашли тумбочку с телом россиянки
выборыдепутатыголосованиекандидатыпартиибюллетениТИК Бердскаизбирком НСОНаталья Фокина
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

За кого будете голосовать?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Российские туристы насмерть замучили редкую черепаху в Турции
9:35:27 8/25/2021
Российские туристы насмерть замучили редкую черепаху в Турции
БердскКандидатов и партии утвердил избирком в бюллетенях на выборы в Бердске. Окончательные списки
9:34:30 8/25/2021
Кандидатов и партии утвердил избирком в бюллетенях на выборы в Бердске. Окончательные списки
Гороскоп на 26 августа 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
9:20:34 8/25/2021
Гороскоп на 26 августа 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
Пепел на высоту 3,7 километров выбросил вулкан Эбеко на Курильских островах
9:19:01 8/25/2021
Пепел на высоту 3,7 километров выбросил вулкан Эбеко на Курильских островах
Представитель "Талибана"* рассказал об отношениях с Россией
9:10:30 8/25/2021
Представитель "Талибана"* рассказал об отношениях с Россией
Государственный долг России превысил 20 млрд рублей
8:46:37 8/25/2021
Государственный долг России превысил 20 млрд рублей
БердскОперштаб обнародовал новое число зараженных коронавирусом в Бердске
8:45:28 8/25/2021
Оперштаб обнародовал новое число зараженных коронавирусом в Бердске
Какой сегодня церковный праздник 25 августа 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
8:20:30 8/25/2021
Какой сегодня церковный праздник 25 августа 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
Добрые картинки и теплые слова в день «Поцелуемся и помиримся» 25 августа: Если в ссоре – помирись!
8:00:53 8/25/2021
Добрые картинки и теплые слова в день «Поцелуемся и помиримся» 25 августа: Если в ссоре – помирись!
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 25 августа 2021 в России и мире
7:40:25 8/25/2021
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 25 августа 2021 в России и мире