Кандидатов и партии утвердил избирком в бюллетенях на выборы в Бердске. Окончательные списки

Новосибирской облизбирком 24 августа утвердил тексты избирательных бюллетеней для голосования по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Государственной думы. В бланки для голосования по Искитимскому округу №137, куда входит Бердск, внесены 10 фамилий — столько кандидатов баллотируются в нижнюю палату парламента и хотят заручиться поддержкой бердчан.
В бюллетенях кандидаты будут располагаться в алфавитном порядке.
В бланк включены:
Александр Аверкин (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость),
Александр Аксененко (Справедливая Россия-За правду),
Евгений Лебедев (ЛДПР),
Виталий Новоселов (КПРФ),
Елена Пивоварова (Яблоко).
Наталья Пинус (Родина),
Александр Плюшкин (Гражданская Платформа),
Дмитрий Старостенко (Единая Россия),
Андрей Теряев (Новые люди),
Евгений Цыбизов (Партия роста).
Избирком снял с думских выборов кандидата по 137-у округу, самовыдвиженца Сергея Канарейкина. Он не представил документы на регистрацию и подписные листы в окружную комиссию в срок.
Каждый избиратель, который будет голосовать в пределах своего избирательного округа, получит от члена участковой комиссии два бюллетеня: для голосования за конкретного кандидата и за политическую партию. Чтобы определить порядок расположения политических партий ЦИК России провела жеребьевку.
По ее результатам политические партии будут располагаться в следующем порядке:
1. Политическая партия КПРФ
2. Политическая партия «Российская экологическая партия «Зеленые»
3. Политическая партия ЛДПР
4. Политическая партия «Новые люди»
5. Всероссийская политическая партия «Единая Россия»
6. Партия «Справедливая Россия — За правду»
7. Политическая партия «Яблоко»
8. Всероссийская политическая партия «Партия роста»
9. Политическая партия «Российская партия свободы и справедливости»
10. Политическая партия «Коммунисты России»
11. Политическая партия «Гражданская Платформа»
12. Политическая партия «Зеленая альтернатива»
13. Всероссийская политическая партия «Родина»
14. Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»
Бердчане, кроме того, получат третий бюллетень — со списком кандидатов в депутаты местного горсовета. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в списке 185 претендентов на 27 депутатских мандатов. На каждом бердском округе от 5 до 10 соперников.
Голосование за депутатов Государственной думы и в местный депутатский корпус пройдет 17, 18 и 19 сентября 2021 года. Как уточнила «Курьер. Среда. Бердск» председатель бердского избиркома Наталья Фокина, избирательные участки в эти три дня будут работать с 8.00 до 20.00. Итоги выборов подведут после закрытия избирательных участков 10 сентября.
- В этом году решили не проводить голосование во дворах. Но, как обычно, будем выходить к тем избирателям, кто не может прийти на участок, но желает участвовать в выборах — по предварительному звонку. Таким же образом, по спискам из горбольницы, смогут проголосовать пациенты ЦГБ, - прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» Наталья Фокина.
Напомним, что в 2021 году изменилась схема избирательных округов Бердске. Узнайте, в какой округ входит ваш адрес.