Государственный долг России превысил 20 млрд рублей
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Государственный долг России превысил 20 млрд рублей

8:46:378/25/2021Фото: pixabay
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Он составляет 17,7 процентов от прогнозируемого уровня ВВП.

Госдолг России больше 20 млрд

По итогам первой половины текущего года государственный долг России превысил 20,4 млрд рублей. Это на  1,48 трлн руб. больше уровня начала года, указано в оперативном докладе Счетной палаты.  Государственный долг составляет 17,7 процентов от прогнозируемого уровня ВВП. Внутренний долг вырос на 9,7% (до 16,18 трлн руб.), его доля в сумме госдолга — на 1,4 п. п. (до 79,3%).

- По предварительным данным, за первое полугодие 2021 года государственный долг Российской Федерации увеличился на 1 483 105,4 млн руб., или на 7,8%, и по состоянию на 1 июля 2021 года составил 20 423 507,6 млн руб. (17,7% прогнозируемого объема ВВП),— говорится в докладе, опубликованном на сайте Счетной палаты.

Внешний государственный долг за первое полугодие вырос на $1,83 млрд, до $58,54 млрд (+3,2%). Рост внешнего долга в рублевом эквиваленте составил 1,1%, сообщает Коммерсант.

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