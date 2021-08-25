Государственный долг России превысил 20 млрд рублей

По итогам первой половины текущего года государственный долг России превысил 20,4 млрд рублей. Это на 1,48 трлн руб. больше уровня начала года, указано в оперативном докладе Счетной палаты. Государственный долг составляет 17,7 процентов от прогнозируемого уровня ВВП. Внутренний долг вырос на 9,7% (до 16,18 трлн руб.), его доля в сумме госдолга — на 1,4 п. п. (до 79,3%).
- По предварительным данным, за первое полугодие 2021 года государственный долг Российской Федерации увеличился на 1 483 105,4 млн руб., или на 7,8%, и по состоянию на 1 июля 2021 года составил 20 423 507,6 млн руб. (17,7% прогнозируемого объема ВВП),— говорится в докладе, опубликованном на сайте Счетной палаты.
Внешний государственный долг за первое полугодие вырос на $1,83 млрд, до $58,54 млрд (+3,2%). Рост внешнего долга в рублевом эквиваленте составил 1,1%, сообщает Коммерсант.