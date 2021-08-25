Представитель "Талибана"* рассказал об отношениях с Россией

Представитель катарского политического офиса радикалов Мохаммад Наим рассказал, что движение Талибан* имеет хорошие отношения с Россией и Китаем.
- Китай — соседнее для нас государство. Нас связывают с ним хорошие отношения. То же самое касается и России, — отметил он. Наим добавил, что талибы нацелены на развитие отношений со всеми соседними с Афганистаном странами.
Отметим, что ранее постпред РФ при ООН Виаталий Небензя заявил о том, что Россия должна судить о талибах по их действиям. По его мнению, самое главное, что в Афганистане удалось избежать массового кровопролития.
19 августа официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин сообщила, что Китай поддерживает контакты с Талибаном*, считая его нынешнее руководство более рациональным, чем прежде.
Талибан* - организация, признанная террористической и запрещенная на территории России. Признана экстремисткой организацией в России.