Представитель "Талибана"* рассказал об отношениях с Россией
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Представитель "Талибана"* рассказал об отношениях с Россией

9:10:308/25/2021Фото: pixabay
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По мнению представителей движения, между нашими странами хорошие отношения.

Талибы считают, что между нашими странами хорошие отношения

Представитель катарского политического офиса радикалов Мохаммад Наим рассказал, что движение Талибан* имеет хорошие отношения с Россией и Китаем.

- Китай — соседнее для нас государство. Нас связывают с ним хорошие отношения. То же самое касается и России, — отметил он. Наим добавил, что талибы нацелены на развитие отношений со всеми соседними с Афганистаном странами.

Отметим, что ранее постпред РФ при ООН Виаталий Небензя заявил о том, что Россия должна судить о талибах по их действиям. По его мнению, самое главное, что в Афганистане удалось избежать массового кровопролития.

19 августа официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин сообщила, что Китай поддерживает контакты с Талибаном*, считая его нынешнее руководство более рациональным, чем прежде.

Талибан* - организация, признанная террористической и запрещенная на территории России. Признана экстремисткой организацией в России.

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Должна ли Россия поддерживать хорошие отношения с талибами?

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