Пепел на высоту 3,7 километров выбросил вулкан Эбеко на Курильских островах

Сегодня, 25 августа, около 9 часов утра по местному времени вулканологи зафиксировали на вулкане Эбеко на острове Парамушир Большой Курильской гряды пепловый выброс высотой до 3,7 км. Об этом говорится на сайте Камчатской группы реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.
Также, по словам ученых, шлейф пепла растянулся на 10 километров от вулкана и установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации. Это означает, что вулкан проявляет повышенную активность с высокой вероятностью извержения. В ближайшем от вулкана городе все спокойно, эвакуацию не объявляли, пеплопада не было.