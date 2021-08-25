Встречаются ли Настя Ивлеева и Дмитрий Нагиев? С кем сегодня Ивлеева?

Телеведущая и популярный блогер Анастасия Ивлеева, знакомая россиянам по передаче «Орёл и решка», не первый месяц вызывает активный интерес поклонников. Под обсуждением личная жизнь 30-летней Анастасии. Совсем недавно она подтвердила развод с Алексеем Узенюком, исполняющим музыку под псевдонимом «Элджей».
Количество подписчиков Анастасии в «ТикТок» давно шагнуло за 6 миллионов, а на «YouTube» – за 4 миллиона. И не факт, что хотя бы единицы зрителей могут с уверенностью сказать – с кем же Ивлеева сейчас. Шквал предположений вызвал рекламный ролик, где Анастасия играет с актёром Дмитрием Нагиевым.
Разрыв с Элджеем
После расставания с музыкантом Арсением Бородиным осенью 2017-го, Анастасия на некоторое время осталась в одиночестве. Но летом 2018-го встретила Константина. Отношения с Элджеем крепли, в сентябре 2019-го состоялась свадьба. Анастасия даже взяла фамилию мужа – Узенюк.
Телеведущая наслаждалась браком меньше 2-х лет. В августе 2021-го Анастасия подтвердила прессе развод с Константином. Ему предшествовали попытки взять паузу и пожить раздельно. Но это не спасло отношения.
По словам Анастасии, расставание прошло спокойно. Константин же создал музыкальный трек «Она тебя любит», в тексте которого поклонники усмотрели впечатления Элджея от брака. Там исполнитель использует название передачи «Орёл и решка», чтобы намекнуть, кто в паре был орлом.
Многообещающая реклама
Летом 2021-го известная в сфере коммуникаций компания «МТС» выпустила цикл рекламных роликов. Главные роли разделили Анастасия и 54-летний Дмитрий Нагиев. В сюжете он изображает одинокого отца, который знакомит свою молодую подругу со взрослым сыном. Роль подруги, естественно, у Анастасии. Персонаж Нагиева активно вводит девушку в семью, делясь с ней подпиской на мультимедийные сервисы «МТС».
Юмор и подача ролика моментально заставила зрителей заподозрить, что Дмитрий и Анастасия встречаются и вне съёмок. Однако пресс-служба «МТС» в ответе на вопросы СМИ конкретики не добавила.
Пока наличие связи между Нагиевым и Ивлеевой ничем, кроме догадок, не подтверждается. Анастасия никак не комментирует своё участие в рекламе.
Сам Дмитрий разведён, имеет двух детей от разных женщин. О своей личной жизни на публике он предпочитает не говорить, только в 2020-м упоминал, что не одинок.