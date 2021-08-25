Какие дороги отремонтируют в Бердске за 18,6 млн рублей до октября 2021, стало известно

Управление ЖКХ Бердска объявило аукцион на поиск подрядчика для ремонта еще нескольких бердских дорог.
На этот раз планируют отремонтировать проезжую часть на улице Спортивной - на участке от ул. Вокзальная до ул. Пушкина, на ул. Пушкина — от Кирова до Спортивной, на ул. Кирова — от Ленина до Маяковского, на ул. Островского — от Кирова до Спортивной.
Заявки от потенциальных участников торгов принимают до 30 августа. Сам электронный аукцион состоится на следующий день. Власть готова заплатить из городского бюджета за ремонт указанных дорог 18,6 млн рублей.
Победитель аукциона должен приступить к дорожным работам сразу после подписания контракта, а завершить ремонт до 8 октября 2021 года.
Аукционной документацией предусмотрен гарантийный срок на нижний и верхний слои покрытия, а также дорожные знаки - 5 лет. 1 год должна продержаться дорожная разметка, которую нанесут ремонтники согласно контракту.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в начале августа в Бердске начался глобальный ремонт улицы Черемушной. Здесь предстоит не только заменить асфальт на проезжей части, но и проложить тротуары, заменить ливневку и уличное освещение.