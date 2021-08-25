Прошу вернуть мою собаку в то же место. Я вас умоляю, зачем она вам?!
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Прошу вернуть мою собаку в то же место. Я вас умоляю, зачем она вам?!

9:17:328/25/2021
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Она моя любимица!

Собака пропала

В рубрику "Сообщи свои новости" написала Елена:

Потеряна, возможно, украдена с целью перепродажи, собака французский бульдог. Девочка, 8 лет, черная тигровая с поводком и ошейником, некрупная, выставочная, показательная, красивая, легкая седина на морде и лапках. Прошу помочь отзывчивых людей в поиске. Собачка нерожающая,возрастная,необщительная,осторожная,стрессует,задыхается при быстрой ходьбе. Очень прошу мужчину, взявшего мою собаку, вернуть ее в то же место. Я вас умоляю, зачем она вам?! Она моя любимица. Пропала 22 августа, в 21,00 от магазина "Правда"!. Может у ваших соседей появилась? Елена тел. 8 9137 319 676 буду очень благодарна за помощь.

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