Lexus протаранил витрину супермаркета в Новосибирске
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
25.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Lexus протаранил витрину супермаркета в Новосибирске

9:51:308/25/2021Фото: АСТ-54
0

В ГИБДД сообщили подробности серьезного ДТП.

Лексус влетел в витрину Пятерочки

Вчера вечером, 24 августа, в Кировском районе Новосибирска произошло серьезное ДТП. Там Лексус протаранил витрину супермаркета. В ГИБДД сообщили подробности этой аварии.

— В 21:40 водитель 66-летний мужчина на автомобиле Lexus ехал по территории здания 15/2 по улице Виктора Уса, когда у него, по его словам, заклинило педаль газа и он въехал в раздвижные двери магазина, - рассказали в ведомстве.

К счастью, никто в этом ДТП не пострадал. На место сразу же прибыл экипаж ДПС, в настоящее время проводится проверка по данному факту.

Канцлер Германии при всех прервала речь Путина: что она сделала
Как убит мэр Кривого Рога: разгадку смерти нашли рядом с трупом
Застреленные и связанные: за неделю в реке найдено более 40 тел
В чем отличие умного человека от дурака: 2 признака
При всех прервала речь Путина: поступок Меркель не объяснить
Скандал в РФ: что устроили мусульманки на пляже
Онколог назвал любимый продукт умерших от рака кишечника людей
"Неуважение": Меркель ждал недопустимый прием в Киеве
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Пытались спастись: погибла семья из 12 человек
Сил не хватило: умерла звезда фильма «Москва слезам не верит»
Змея выползла из багажника и убила всю семью с водителем
Загадочная смерть 6 генералов за 10 дней: раскрыты причины
Труп на площади в Москве оказался сыном артиста РФ
"Можно назвать неуважением": чем отличился визит Меркель в Киев
Удар в спину: Украина арестовала 13 российских самолетов
Скончалась 25-летняя участница Олимпиады-2016
влетел в витрину магазинаДТП возле магазинапротаранил магазин
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Верите словам водителя?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Lexus протаранил витрину супермаркета в Новосибирске
9:51:30 8/25/2021
Lexus протаранил витрину супермаркета в Новосибирске
Российские туристы насмерть замучили редкую черепаху в Турции
9:35:27 8/25/2021
Российские туристы насмерть замучили редкую черепаху в Турции
БердскКандидатов и партии утвердил избирком в бюллетенях на выборы в Бердске. Окончательные списки
9:34:30 8/25/2021
Кандидатов и партии утвердил избирком в бюллетенях на выборы в Бердске. Окончательные списки
Гороскоп на 26 августа 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
9:20:34 8/25/2021
Гороскоп на 26 августа 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
Пепел на высоту 3,7 километров выбросил вулкан Эбеко на Курильских островах
9:19:01 8/25/2021
Пепел на высоту 3,7 километров выбросил вулкан Эбеко на Курильских островах
Представитель "Талибана"* рассказал об отношениях с Россией
9:10:30 8/25/2021
Представитель "Талибана"* рассказал об отношениях с Россией
Государственный долг России превысил 20 млрд рублей
8:46:37 8/25/2021
Государственный долг России превысил 20 млрд рублей
БердскОперштаб обнародовал новое число зараженных коронавирусом в Бердске
8:45:28 8/25/2021
Оперштаб обнародовал новое число зараженных коронавирусом в Бердске
Какой сегодня церковный праздник 25 августа 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
8:20:30 8/25/2021
Какой сегодня церковный праздник 25 августа 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
Добрые картинки и теплые слова в день «Поцелуемся и помиримся» 25 августа: Если в ссоре – помирись!
8:00:53 8/25/2021
Добрые картинки и теплые слова в день «Поцелуемся и помиримся» 25 августа: Если в ссоре – помирись!