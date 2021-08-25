Lexus протаранил витрину супермаркета в Новосибирске

Вчера вечером, 24 августа, в Кировском районе Новосибирска произошло серьезное ДТП. Там Лексус протаранил витрину супермаркета. В ГИБДД сообщили подробности этой аварии.
— В 21:40 водитель 66-летний мужчина на автомобиле Lexus ехал по территории здания 15/2 по улице Виктора Уса, когда у него, по его словам, заклинило педаль газа и он въехал в раздвижные двери магазина, - рассказали в ведомстве.
К счастью, никто в этом ДТП не пострадал. На место сразу же прибыл экипаж ДПС, в настоящее время проводится проверка по данному факту.