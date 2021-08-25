Можно ли 25 августа работать на огороде и ходить на кладбище по церковному празднику?

Их пытали, отрезали язык, пытались повесить и скормить дикому льву, истязали огнем и всеми другими орудиями для пыток, но они не отказались от веры в Христа перед язычниками, обезумевшими от ярости, при императоре Диоклетиане. 25 августа церковь чтит подвиг и память святых Никомидийских мучеников Фотия и Аникиты, а также всех тех христиан, которые вдохновлённые подвигом дяди и племянника, шагнули с ними в печь для сжигания христиан и погибли за веру в Христа.
После их смерти, когда печь была разобрана и открыта, обнаружили, что тела их остались нетронуты огнем, но Господь принял их души. У мощей святых Фотия и Аникиты впоследствии люди стали получать самые невероятные исцеления от своих заболеваний - они были признаны также и чудесными целителями и чудотворцами.
Церковных запретов на этот день не было, помимо тех, что касались запретов Успенского поста, который еще продолжается до 27 августа. Работать и поминать усопших не запрещалось.
По лунному календарю сегодня, 25 августа 2021 года, убывающая луна в созвездии Овна. Он относится к неплодородному знаку, а потому посевы, посадки и работа с корнями растений сегодня запрещена. Зато очень благоприятно собирать семена и созревший урожай, в том числе копать картофель и другие корнеплоды. Для консервирования день также не благоприятный.
В народе сегодня отмечали день Фотя Поветенный - главной задачей сегодня было навести порядок в поветях - нежилых пристройках к дому, в которых хранились всякие инструменты и вещи по хозяйству. Опасались, что в беспорядке может завестись нечисть, а если она себе ногу сломает, то еще и вредить сильнее станет. При уборке использовали веники из вереска, которые потом оставляли тут же в углу в хода, по углам развешивали полынь и чертополох. По окончании уборки окуривали поветь ладаном и окропляли святой водой помещение.