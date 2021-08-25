В трейлере нового фильма "Человек-паук: нет пути домой" заметили Сорвиголову
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В трейлере нового фильма "Человек-паук: нет пути домой" заметили Сорвиголову

11:19:488/25/2021Фото: Инстаграм
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О его появлении в киновселенной Marvel слухи ходят уже очень давно.

Сорвиголова может появиться в новом фильме про Человека-паука

На экраны вышел первый трейлер картины «Человек-паук: нет пути домой». В нем зрители увидели много отсылок к прошлым фильмам о скалолазе. Но особо дотошные зрители обратили внимание на персонажа, который может быть адвокатом Питера Паркера.

Перед сценой с допросом перед кабинетом проходит мужчина, в котором угадываются черты Мэтта Мердока - слепого супергероя из сериала "Сорвиголова", выходившего на Netflix.

Отметим, что слухи о его появлении в киновселенной Марвел ходят достаточно продолжительное время.

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