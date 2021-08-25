В трейлере нового фильма "Человек-паук: нет пути домой" заметили Сорвиголову

На экраны вышел первый трейлер картины «Человек-паук: нет пути домой». В нем зрители увидели много отсылок к прошлым фильмам о скалолазе. Но особо дотошные зрители обратили внимание на персонажа, который может быть адвокатом Питера Паркера.
Перед сценой с допросом перед кабинетом проходит мужчина, в котором угадываются черты Мэтта Мердока - слепого супергероя из сериала "Сорвиголова", выходившего на Netflix.
Отметим, что слухи о его появлении в киновселенной Марвел ходят достаточно продолжительное время.