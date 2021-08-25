Путин велел банкам срочно вернуть 10 000 рублей на школьников, списанные в счет долгов

Глава государства Владимир Путин велел немедленно внести в законодательство России запрет о списании социальных выплат и пособий по исполнительному производству с тех россиян, которые получают поддержку от государства. Президент подчеркнул, что сделать это нужно задним числом. Об этом Путин заявил 24 августа в Москве на XX съезде партии «Единая Россия».
Он заявил, что гарантированные 10 00 рублей на каждого школьника многие семьи не смогли получить из-за своих долгов. Напомним, все ребятишки России от 6 до 18 лет должен получить выплату к началу учебного года - 1 сентября 2021. Начисление выплаты производит ПФР. Предполагается, что эти деньги значительно помогут россиянам при сбое своих детей в школу.
- Люди прямо говорят о следующей проблеме. В чём проблема? В том, что банки списывают в счёт погашения долгов средства социальной поддержки со стороны государства. Сразу могу сказать, что это абсолютно недопустимо, ведь эти выплаты на детей, на поддержку семей, на помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации без всякого преувеличения.
Кстати говоря, указами президента предусмотрена защита специальных выплат, единовременных выплат от автоматического списания финансовыми организациями. Однако в законе, в банковской практике и нормативной базе это должным образом не отрегулировано. Нужно сделать это незамедлительно, сразу же после формирования Государственной Думы. Вы сами подняли этот вопрос, и уверен, что это будет «Единой Россией» поддержано. А руководителей банковских организаций прошу безусловно исполнить требования указов президента, которые заполняют до принятия соответствующего закона так называемые белые пятна, «люки» в законодательстве, - заявил глава государства. - То есть средства социальной поддержки, которые были сняты со счетов граждан, нужно им вернуть, это их законные деньги. С учётом чистой прибыли банков они сделают это легко. Понятно, что выплата к новому учебному году – это разовая мера. Для нас важно и дальше выстраивать именно целостную систему поддержки семей с детьми, чтобы она работала в единой логике, была понятной для людей, чтобы родители, семьи с детьми были уверены: в сложной жизненной ситуации они могут рассчитывать на помощь государство, - заявил Путин.
Как ранее сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в сентябре 2021 года все пенсионеры страны смогут рассчитывать на единовременную выплату в размере 10 000 рублей. Также по 15 000 рублей получат и действующие военные, полицейские и курсанты МВД.