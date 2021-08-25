В сети появились фото Марго Робби, Тоби Магуайра и Брэда Питта на съёмках фильма "Вавилон"
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В сети появились фото Марго Робби, Тоби Магуайра и Брэда Питта на съёмках фильма "Вавилон"

10:51:398/25/2021Фото: Твиттер
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Премьера кинокартины назначена на 25 декабря 2021 года.

Фото со съемок появились в сети


В интернете появились фото Марго Робби, Тоби Магуайра и Брэда Питта на съёмках фильма Дэмьена Шазелла «Вавилон». На фотографиях Питт одет во все белое, даже панамку. На Тоби Магуайре была маска и он ходил по съемочной площадке с телефоном, а Робби перекрасилась в рыжий и выходила из машины в черном шелковом платье и туфлях на веревках. Для Тоби Магуайра это будет первая роль в большом кино с 2014 года.

Действие фильма будет происходить в 1920-х годах в период перехода от немого кино к звуковому. Героями картины станут как реальные, так и вымышленные участники событий того времени. Премьера новой картины ожидается 25 декабря текущего года.

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