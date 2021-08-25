Диабетикам Бердска усложнили жизнь: дали номер для записи на прием в ЦГБ, но трубку не берут
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Диабетикам Бердска усложнили жизнь: дали номер для записи на прием в ЦГБ, но трубку не берут

12:37:458/25/2021,Валерия НипомнящаяФото: bcgb.mznso.ru
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Сейчас для того, чтобы попасть к врачу за рецептом, нужно позвонить и записаться на прием по телефону.

Телефон никто не берет

В редакцию "Курьер. Среда. Бердск" обратился бердчанин Юрий Мальцев и рассказал, что в городской больнице усложнили систему получения лекарства. Юрий уже больше 15 лет болеет диабетом. И каждый месяц ему необходимо получать в больнице инсулин - жизненно необходимое лекарство. Помимо того, что людям нужно отстоять немаленькие очереди, сейчас добавили еще один шаг в схеме получения инсулина - звонок по телефону для записи на прием.

- Раньше тем, кто приходил за инсулином, не нужно было попадать на прием к врачу. Мы напрямую заходили к медсестре, отдавали карту, врач подписывала. После шли туда, где рецепты выдают, врач в нем расписывался и в аптеке мы получали лекарство. Это и так иногда занимало до 3 часов, потому что нужно отсидеть три очереди точно. Хорошо, что хоть карточка у эндокринолога, а то бы пришлось еще в регистратуру стоять. Бывает, что в этой больнице инсулина нет, приходится ехать на БЭМЗ. Бывает, что он вообще заканчивается и приходится выкручиваться самостоятельно.

Сейчас они придумали другую схему. Прежде, чем попасть к врачу, нужно позвонить и записаться на прием. Хотя мне прием врача не нужен, нужна только подпись. Возможно, это было бы удобно - записаться и прийти по времени, чтобы получить инсулин, но трубку то никто не берет, - говорит житель Бердска 25 августа.

Юрию объяснили, что нужно звонить именно по указанному телефону. Через регистратуру это не делают, чтобы не создавать очереди. Однако дозвониться невозможно.

- Я первый раз позвонил - сказали ожидать 10 минут, потом трубку бросили. Потом еще раз позвонил через несколько часов – автоответчик. Я позвонил в регистратуру, меня отправили обратно туда. Пришлось ехать в больницу, заходить к врачу, объяснять, тогда она уже всё подписала. Мне нужно как можно быстрее получать свое лекарство и ехать на работу, а они усложнили всё конкретно.

Когда я пришел, в больнице была пожилая женщина. Она тоже диабетик, и пришла за инсулином. Говорит, что всю жизнь ходила и проблем не знала. А здесь на неё наорали в регистратуре. Сказали: "читать не умеете, на дверях всё написано". Она сидела потом на скамейке и плакала, - делится бердчанин.

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