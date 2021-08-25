За убийство дочери смесителем 2 млн рублей вместо 15 получат родители в России
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За убийство дочери смесителем 2 млн рублей вместо 15 получат родители в России

11:10:268/25/2021Фото: pixabay
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Водопроводный кран ей на голову с 9 этажа бросил 6-летний мальчик.

Девочка погибла от падения смесителя на голову

В Нижнем Тагиле суд вынес приговор по делу об убийстве девочки смесителем. Отметим, что разбирательство шло в течение двух лет. Родители требовали компенсации в 15 миллионов рублей: по 5 на отца и мать и еще 5 за убийство девочки. Однако им присудили намного меньше – каждому из родителей по 800 тысяч рублей, ещё полмиллиона – на ребёнка. Помимо этого, ответчики по делу обязаны выплатить потерпевшим и расходы на захоронение ребёнка, пишут АН "Между строк".

Напомним, страшное ЧП произошло в июне 2019 года. Тогда 6-летний мальчик выбросил с балкона 9 этажа водопроводный смеситель. Он попал прямо на голову школьнице. Девочку увезли в больницу, где она на следующий день умерла. КР возбудило уголовное дело по ст.156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), однако его пришлось прекратить из-за отсутствия оснований, так как данная статья предусматривает, что родители не только не воспитывают своего ребёнка, но и жестоко к нему относятся.

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